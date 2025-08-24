Dos personas implicadas en un apuñalamiento durante una reyerta en Málaga

Dos personas han resultado implicadas este domingo en un apuñalamiento durante una reyerta en la capital malagueña, han informado a EFE fuentes del servicio de emergencias 112 Andalucía.

El suceso ha ocurrido alrededor de las 7:40 horas, cuando vecinos han alertado al teléfono 112 de una pelea en la Alameda de Capuchinos de la capital malagueña, a la altura de una oficina de Correos ubicada en el número 33 de dicha vía.

El centro coordinador de emergencias ha movilizado a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a los servicios sanitarios, que por el momento no han facilitado más datos sobre los implicados en el suceso.