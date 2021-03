Carmen Tovar: «Estoy dispuesta a competir por la Secretaría General del PSOE de Sevilla»

Traer el futuro hasta las puertas del PSOE andaluz y sevillano parece haberse convertido en su objetivo. Carmen Tovar, quien fue alcaldesa de Castilleja, vicepresidenta de la Diputación de Sevilla y delegada del Gobierno autonómico en esta provincia, al margen de su trayectoria orgánica, apuesta por un tratamiento de choque.

–La corriente a la que pertenece, Hacer Más PSOE, empuja hacia un relevo a los mandos del PSOE andaluz, ¿por qué?

–El proyecto está agotado. Tras perder la Junta no se ha hecho una buena oposición a un Gobierno de derechas muy perjudicial para Andalucía, las sedes están cerradas y la militancia olvidada. Empezamos hace meses con la redacción de un documento basado en las resoluciones del 39 congreso, que queremos cerrar en mayo, y en principio teníamos como objetivo la provincia y terminar presentando una candidatura a la Secretaría General de Sevilla. Pero nos encontramos a unas bases ávidas de ilusionarse y de que el partido vuelva a ser lo que ha sido siempre: un instrumento de cambio y de debate, con fuerza en las agrupaciones. El nuevo proyecto tiene que ser innovador en ideas, equipos o liderazgos y con el papel de la militancia al alza. Si no se fortalecen las bases, sin usar su nombre en vano, los procesos son ficticios. La elección de las listas de delegados para el Congreso federal será un termómetro de medición de cómo está el partido y tiene que ser transparente. Hemos pasado por muchas fases, nos han llamado insignificantes e incluso malos militantes, pero cada vez son más los compañeros que animan a espabilar, o no volveremos a ganar.

–Hay quien les acusa de torpedear la labor de oposición del PSOE-A y de favorecer, en definitiva, a Juanma Moreno...

–Ni la podemos obstaculizar ni favorecer porque esa labor de oposición la están haciendo los compañeros del grupo parlamentario y, bajo nuestro punto de vista, está siendo débil porque en su mayoría está defendida por compañeros que han sido consejeros y eso tiene un hándicap importante. Nuestra misión fundamental es fortalecer al partido para ganarle a PP, Cs y Vox. Deben celebrarse ya las primarias porque Cs está en crisis, Vox desde números bajos, pero en auge; el PP dividido en Sevilla... Puede haber adelanto electoral y cogernos sin el candidato que necesita el PSOE-A y la Junta.

Deben celebrarse ya las primarias porque Cs está en crisis, Vox en auge, el PP dividido en Sevilla... Puede haber adelanto electoral y cogernos sin el candidato

–Hablando de candidato, ¿apoyarían en primarias al alcalde de Sevilla, Juan Espadas?

–Los compañeros que se han puesto en línea de salida todos tienen un buen perfil, pero Espadas es el mayor activo que tiene ahora el PSOE-A y con un perfil municipalista. Está conectado con la ciudadanía y su trabajo y su capacidad de diálogo y de negociación lo avalan. Creo que puede ser un gran candidato, así es que, claro que lo apoyaríamos, sin lugar a dudas.

En la imagen, la socialista Carmen Tovar

–¿Considera que Ferraz se está inmiscuyendo en el proceso de la federación andaluza?

–Bueno, si el candidato fuera Espadas, por ejemplo, conoce perfectamente el funcionamiento del partido y creo que lo primero que haría sería abrir una ronda de encuentros con la militancia porque sabe que lo tiene que avalar. Este tiempo es de las bases y eso es lo que se ha perdido, por eso estamos como estamos. Entendemos que meter presión puede incomodar, pero es que las primarias deben celebrarse cuanto antes porque la compañera –Susana Díaz– está haciendo campaña con los medios del partido aprovechando sus visitas por todos los pueblos de la región y el que sea tendrá desventaja temporal. El mapa se está moviendo y Andalucía no tiene por qué quedar al margen de esos movimientos sísmicos políticos. Hay que estar preparados y fortalecidos. Fuimos los primeros en decirlo, pero ya somos más. Necesitamos una renovación que dé confianza, alegría y entusiasmo.

La compañera –Susana Díaz– está haciendo campaña con los medios del partido aprovechando sus visitas por todos los pueblos de la región

–¿Y usted está dispuesta a dar un paso al frente y competir por la Secretaría General de Sevilla que ostenta Verónica Pérez?

–Sí, si me lo piden los compañeros de Hacer Más PSOE, ningún problema porque creo que reúno condiciones, como otros también, para defender el nuevo proyecto que salga del documento. Hay que corregir los desequilibrios de los pueblos pequeños, canalizar la fuerza que tiene el área metropolitana en la creación de empleo, mejorar la financiación... Falta voz del socialismo sevillano, que tiene que estar a la altura de lo que viene. Ganas e ilusión las tengo todas.

–Mañana presentan su documento en la agrupación de Triana, que es en la que milita Susana Díaz, ¿han tenido algún problema para hacerlo?

–Si un grupo de militantes del partido a nivel de Sevilla pide una sede, lo normal es que te la dejen porque lo que hay es mucho respeto y lo que reivindicamos es sólo que se pueda pensar de manera diferente, debatir y discrepar. No ha habido ningún tipo de problema, el secretario general nos ha cedido el espacio y algunos militantes nos han pedido ya incluso el documento por anticipado. Es cierto que nos han concedido algunos lugares y otros tantos no por motivos como la pandemia, los aforos, el que no estamos reconocidos como asociación... Pero no importa, se buscan lugares alternativos y ya está.