Arranca la Feria de Málaga que se prolongará hasta el 23 de agosto

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha deseado este sábado una "feliz Feria" y "donde todo transcurra con total normalidad y pleno éxito". El pregón y la inauguración de la portada y alumbrado artístico del Real del Cortijo de Torres marcan este sábado, primer día de la Feria de Málaga, que tendrá lugar hasta el 23 de agosto.

Así, De la Torre, en un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, ha recordado que "la Feria de Málaga se anunciaba ayer noche con los tradicionales fuegos artificiales".

"Hoy comienza y deseo a toda Málaga una Feria muy feliz y donde todo transcurra con total normalidad y pleno éxito", ha escrito, al tiempo que también el alcalde de Málaga en el mensaje ha dado las "gracias a quienes lo hacen posible".

Una cabalgata histórica que recrea la conquista cristiana de la ciudad en 1487 y, al filo de la medianoche, un espectáculo de drones y de fuegos artificiales fue anoche el preludio de la Feria de Málaga de 2025, que arrancará hoy y llegará hasta el 23 de agosto.

Más de doscientas personas, divididas entre el bando cristiano y el bando moro, participaron en la cabalgata, que concluirá con el encuentro de ambos cortejos, la entrega simbólica de las llaves de la ciudad y el desfile conjunto de toda la comitiva por las calles del casco histórico.

Después, minutos antes de las doce de la noche, hubo dos espectáculos simultáneos desde las playas de La Malagueta y de Huelin con trescientos drones capaces de replicar 16 millones de tonalidades diferentes y que formarán catorce imágenes tridimensionales a unos cien metros de altura.

El pregón inaugural antes del alumbrado del recinto ferial correrá a cargo del escritor malagueño Javier Castillo, que ha vendido más de dos millones de ejemplares de sus novelas, publicadas en 63 países y traducidas a una decena de idiomas.

El real estrena este año una nueva portada inspirada en el 'Quiosco del Embarcadero de la Reina', una estructura que se construyó para la visita de Isabel II, con unas dimensiones de 29 metros de alto hasta la cúpula y 37 metros hasta la bandera que corona la portada, por 40 metros de ancho, e iluminada por 145.000 puntos de ledes.

Todo el recinto ferial tendrá más de 2,5 millones de puntos de luz, entre sus 222 arcos, 59 motivos de farola, 242 motivos agrupados, diez figuras de suelo, 13.057 metros de guirnaldas, 57.200 farolillos y tres pórticos.

Inauguración Feria de Málaga: fuegos iluminan el Muelle 1 del Puerto Jorge Zapata Agencia EFE

El real alberga 120 casetas ubicadas en 210 módulos y muchas de las más de doscientas actuaciones musicales y artísticas de la Feria, todas gratuitas y dirigidas a todos los públicos, con nombres entre los que figuran Chambao, Camela, Merche, Mojinos Escozíos, Paco Candela, Toreros con Chanclas, Joana Jiménez o Tamara Jerez.

En la zona recreativa del real habrá 98 atracciones -53 para adultos y 45 para niños-, a las que se suman 242 instalaciones de ocio y de alimentación, y se estima que unas 1.400 personas trabajarán en las atracciones e instalaciones del recinto.

Feria de Málaga Jorge Zapata Agencia EFE

También habrá actividades en el centro histórico, que arrancarán este sábado con la romería urbana al Santuario de la Virgen de la Victoria y continuarán con verdiales, flamenco y música popular, además de la 'Feria Mágica' dirigida a los más pequeños.

Tradicional espectáculo de fuegos artificiales de la Feria de Málaga AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA Europa Press

En el capítulo de la seguridad, se desplegarán por primera vez cámaras de videovigilancia en el real y el dispositivo especial estará integrado por 2.100 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, mientras que la Policía Local tendrá una media de 457 efectivos diarios y un total de 4.570 servicios, casi la mitad de ellos del operativo extraordinario.