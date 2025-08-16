Vídeo: Impresionante actuación del Infoca andaluz en León para defender Portilla de la Reina

Los profesionales del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) desplazados a la provincia de León colaboran en el combate del fuego que golea sus tierras. En un impresionante vídeo colgado en las redes sociales por el departamento de comunicación del mencionado dispositivo se puede ver cómo "defienden" la localidad de Portilla de la Reina, que se encontraba asediada por las llamas.

Los bomberos forestales andaluzas han aprovechado el agua del río Yuso para combatir el fuego y lograr que las viviendas del pueblo queden "intactas".

El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha mostrado su "máximo reconocimiento a los efectivos del

Infoca por su gran labor en Castilla y León, Extremadura y Galicia", al tiempo que ha aplaudido la "entrega, profesionalidad y vocación de servicio público".

En Andalucía, por ahora, no hay grandes incendios, al nivel de los que están sufriendo Galicia, Extremadura o Castilla-León, pero sí que hay numerosos medios desplegados para atajar el fuego. Por ejemplo, en Villanueva del Rey, en la provincia de Córdoba, donde hay cuatro medios aéreos trabajando. En Padul, en Granada, también hay activo otro incendio con dos aviones de carga en tierra y un helicóptero semipesado. Ya está estabilizado el que se ha registrado en Fuenteovejuna (Córdoba) y en Bonares (Huelva). El declarado en Gerena (El Garrobo) evoluciona de forma favorable.