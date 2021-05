Más País Andalucía desinfla la suma con Teresa Rodríguez y «Kichi»

A veces se pronuncian palabras que hacen saltar resortes, sobre todo, si ocurre en un contexto de fragor de truenos como es el de la política actual. El líder nacional de Más País, Íñigo Errejón, se ha referido hoy en la cadena SER al «lento, pero muy prometedor resurgir del andalucismo», que, en su opinión, se está produciendo en la comunidad, y que tendría entre sus «actores» de referencia a la ex coordinadora de Podemos Andalucía, ahora líder en la región de Anticapitalistas y diputada no adscrita, Teresa Rodríguez, y al alcalde de Cádiz, José María González, conocido en corto como «Kichi». Ha aludido a ellos al ser preguntado por la posibilidad de que Más País Andalucía concurra a las próximas elecciones autonómicas, previstas para finales de 2022, si no se adelantan, y acerca de cómo lo hará. Hay quien ha inferido de sus respuestas que podría haber una posible suma de fuerzas de cara a esos comicios.

Noticias relacionadas Andalucía .El partido de Errejón busca fortalecerse en red y Más País Andalucía ya tiene quien lo dirija

Si bien, Esperanza Gómez, la coordinadora general de Más País Andalucía, ha asegurado a LA RAZÓN, que, como también ha apuntado Errejón en el mismo foro, será desde la formación en la comunidad donde «se tomarán las decisiones».

Más País Andalucía cuenta con CIF, censo y unos integrantes que trabajan desde hace meses para armar «un proyecto propio con la suficiente identidad para presentarse a las elecciones», que es lo que harán. Han encauzado esfuerzos para armar «una alternativa progresista al Gobierno de las tres derechas que defiende que es imposible la justicia social sin transición ecológica» y que considera que «es verdad que Andalucía tiene que tener voz en las instituciones de Madrid, porque es necesario», pero que también posee «un proyecto para España, e incluso para Europa», donde «los andaluces tienen mucho que decir», condensa Gómez. «Igual que hay que hablar del paro estructural andaluz, cuando se debata sobre las tasas judiciales o sobre la llamada ‘Ley mordaza’ tenemos mucho que decir», ha recalcado la dirigente de Más País autonómica.

Desde la formación se han mostrado abiertos al diálogo con otras fuerzas de izquierdas de la región, si el objetivo común es «derrotar a las derechas», pero siempre que «compartan su hoja de ruta». «A priori» no sería el caso de Anticapitalistas, con un proyecto de carácter soberanista andaluz sobre la mesa, ya que las miras de Más País son más amplias. En cualquier caso, el anticipo de las elecciones en la región está por confirmarse.

De hecho, Errejón ha sostenido que primero habrá que ver «en qué quedan los tambores electorales» que suenan, tras los comicios celebrados en la Comunidad de Madrid el 4M. A su entender, ni en Andalucía ni en España parecen urgentes.