Sostenibilidad y empresa: un binomio rentable y con futuro

Los efectos del cambio climático son evidentes y la sociedad va tomando conciencia de la necesidad de cuidar el medio ambiente. También las empresas, independientemente de su ámbito productivo. Por tanto, la sostenibilidad debe estar en el ADN empresarial y no como una mera estrategia adicional. Es una de las conclusiones a las que se llegó en la mesa redonda titulada «La transición ecológica. ¿Una oportunidad empresarial», organizada por LA RAZÓN de la mano de Airbus. Participaron en este encuentro, por parte de Airbus, María Prieto, directora de la línea de montaje final del A400M; Eugenio Trillo, de la empresa Lean Hydrogen: Héctor Giner, CEO de Z1; Fabio Gómez-Estern, director de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Loyola; y Javier Gutiérrez, director de WTS Horizon.

Todos coincidieron en que existe una mayor conciencia social y empresarial en torno a la sostenibilidad, aunque con matices. Giner aseguró que «a nivel cosmético se observa una tendencia de las empresas a asociar su marca a medidas sostenibles», aunque con un impacto «todavía relativo». Según Prieto, «ya no hay vuelta atrás». «O apostamos por la sostenibilidad o nuestro sector no va a tener cabida en la sociedad», apuntó. Gómez-Estern confirmó que, a nivel académico, cada vez más estudiantes se interesan por las asignaturas vinculadas a las energías renovables y a las tecnologías del medio ambiente y subrayó que, en el ámbito de la investigación, hay fondos para abordar proyectos sostenibles. Trillo remarcó que se toma conciencia de este ámbito desde edades tempranas y Gutiérrez aseguró que existe una pinza entre la sociedad que reclama medidas sostenibles y los consejos de administración, que cada vez más apuestan por ellas.

Las medidas implantadas y los objetivos que se van marcando son muy diversos. El CEO de Z1 apuntó las potencialidades del sector de la criptografía y remarcó la necesidad de que «no sólo se imponga la sostenibilidad desde arriba, sino que la propia sociedad tenga esa inquietud». Airbus está abordando varias iniciativas verdes, como el autoconsumo en la factoría de Sevilla, la investigación en torno a nuevos combustibles o la economía circular. En este punto, Prieto citó la reutilización de la fibra de carbono sobrante en los procesos de fabricación. Sin embargo, puntualizó que «de nada sirve que Airbus desarrolle un avión de hidrógeno si luego el aeropuerto no puede suministrarlo», por lo que valoró la colaboración público-privada y otras sinergias entre la Administración y las empresas.

El representante de la Universidad Loyola ahondó en el objetivo de un campus sostenible y puso como ejemplo la sensorización para «hacer un mejor uso de los recursos». Lean Hydrogen se dedica al hidrógeno renovable, por lo que la empresa está inmersa en un mercado sostenible. Por su parte, el director de WTS Horizon defendió que la sostenibilidad tiene que abordarse en tres niveles: Administración –«que debe regular y vigilar»–, sociedad y empresa. «Las actuaciones deben ser transversales».

¿Son rentables las inversiones en sostenibilidad? La respuesta fue afirmativa. Giner valoró la llegada de los fondos Next Generation, aunque advirtió de que «hay que tener en cuenta lo que está pasando en África, Latinoamérica o Asia, porque si no pueden quedar en nada». Prieto apuntó que, desde 1990, Airbus ha reducido sus emisiones de CO2 en un 50% gracias a rediseños aerodinámicos «y somos más rentables que antes». También apuntó que los fondos europeos pueden ser una buena oportunidad para la investigación. Gómez-Estern aseguró que la empresa «no puede resolver esta ecuación por sí misma» y Gutiérrez alertó de que los fondos Next Generation pueden contribuir a generar una brecha norte-sur.

Sobre las energías renovables, Giner puso el acento en el crecimiento del consumo y Prieto recordó que Airbus está poniendo en marcha el avión solar «Zephyr». «En España somos líderes en energías renovables». Trillo ahondó en las bondades del binomio hidrógeno-energía solar y Gutiérrez apuntó que este ámbito «es el futuro, pero estamos todavía en el camino». «El tema fotovoltaico está avanzado, pero no tanto el eólico o el marino».