Vuelve el calor (pero no sofocante): temperaturas en ascenso en Andalucía

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes en Andalucía cielos poco nubosos en la mitad occidental, nubosos en el resto y temperaturas sin cambios o en ascenso. En la mitad occidental habrá nubes bajas y brumas o nieblas matinales en el litoral y en el resto predominarán las nubes medias y altas, sin descartar chubascos y tormentas ocasionales.

Las temperaturas seguirán sin cambios o en ascenso y los vientos soplarán flojos variables.

El martes se prevén cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas, temperaturas sin cambios o en ascenso y vientos de componente este moderados en el extremo oriental y flojos variables en el resto.