El tiempo
Vuelve el calor (pero no sofocante): temperaturas en ascenso en Andalucía
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes cielos poco nubosos en la mitad occidental de la región
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes en Andalucía cielos poco nubosos en la mitad occidental, nubosos en el resto y temperaturas sin cambios o en ascenso. En la mitad occidental habrá nubes bajas y brumas o nieblas matinales en el litoral y en el resto predominarán las nubes medias y altas, sin descartar chubascos y tormentas ocasionales.
Las temperaturas seguirán sin cambios o en ascenso y los vientos soplarán flojos variables.
El martes se prevén cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas, temperaturas sin cambios o en ascenso y vientos de componente este moderados en el extremo oriental y flojos variables en el resto.
