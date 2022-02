Andalucía pide una reunión a la UE para ofrecer datos «fiables» del regadío en Doñana

«Me dirijo a usted con motivo de poder aclarar la información que está recibiendo la Comisión Europea en relación al Parque Nacional de Doñana, a fin de poder dar respuesta a la preocupación que nos ha mostrado a través del escrito que nos ha hecho llegar la directora general de Medio Ambiente de esta Comisión, la señora Fink-Hooijer, en relación a la iniciativa que se ha presentado en el Parlamento». Así arranca la misiva remitida por la consejera Carmen Crespo al comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca de la UE, Virginijus Sinkevicius, en relación a la polémica con el regadío en Doñana. La Junta recuerda que «no se trata de una acción directa del gobierno de la región» sino de «varios grupos políticos» y recalcó, según la carta, el «gran compromiso en la protección de los recursos naturales de Doñana». La Junta recuerda las acciones para proteger la zona, sobre todo tras el incendio de Las Peñuelas de 2017 o el compromiso «para la recuperación del lince». La Junta solicita formalmente «una reunión de trabajo en Bruselas» para abordar el asunto e insiste en una invitación anterior al Parque Natural. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, tras el Consejo de Gobierno en Linares, salió al paso de «la demagogia» y «el populismo» en relación al regadío. Moreno censuró «la política ficción» del anuncio de multas porque «nada de eso está pasando», en relación al peligro para la zona que critican grupos como Unidas Podemos –que habla de «atentado»– o los ecologistas. «Si quiero proteger el parque no puede ser una isla con un muro de hormigón de 8 metros. No puede ser que cuando se anuncie un parque natural no quieran los alcaldes», dijo.

Moreno insistió en que se trata de «un problema que no ha creado este gobierno» acerca de unos «derechos históricos de regantes» y apeló a los anteriores gobiernos autonómicos y nacional y a la CHG, que ahora pide retirar la propuesta que va al Parlamento. Moreno habló de «heredado». «Podemos cruzarnos de brazos y que el problema se encone o explorar una vía de solución que permita la coexistencia» del progreso y el parque, señaló. «¿Es posible?» cuestionó para poner como ejemplo espacios de Finlandia o Suecia, lo que «requiere de audacia y diálogo». «Nos vamos a reunir con el gobierno. Todas las partes. Tantas veces como sean necesarias, también con los ecologistas», dijo antes de anunciar la carta «al comisario de Medio Ambiente para que tenga información seria y fiable» y establecer un «debate sereno». Moreno recordó que los alcaldes socialistas de la zona o la Diputación de Huelva están a favor. «Ni el PSOE tiene clara la posición», dijo, ante «un problema de décadas». El Gobierno andaluz no ha emitido informe sobre la toma en consideración de la proposición de ley para ampliar las zonas regables en Doñana, señaló. «No hay nada cerrado», insistió. Moreno señala que a la norma le queda más de un año de debate, por lo que no estaría esta legislatura. Sobre la mesa, 1.461 hectáreas de frutos rojos fuera del plan de regularización de 2014.