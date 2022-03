El PP-A defiende que Andalucía acoja a refugiados ucranianos: “No vale decir que se ocupen otros”

El portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, se ha mostrado este miércoles favorable a la acogida de refugiados ucranianos en Andalucía, y ha apostillado: “No vale decir que se ocupen otros, nosotros también”. Nieto ha respondido de esta forma, en conferencia de prensa, al ser preguntado sobre las declaraciones del portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, quien esta mañana defendió que sean los “países cercanos” los que acojan a los ucranianos que huyen de la guerra. ”El Gobierno andaluz, su presidente, el PP andaluz, todos deseamos que no haga falta ninguna acogida en ningún país porque la guerra termine, pero me temo que eso no se va a producir porque de hecho hay ya más de 500.000 ucranianos que han tenido que salir de su país y en muy pocos días podemos encontrarnos con un éxodo histórico”, ha reflexionado.

Por ello, ha señalado que “no vale con decir que se ocupen otros, por eso hay diferencias entre partidos, nosotros decimos que nosotros también”, ha recalcado. Ha agregado que la humanidad necesita gestos que acrediten esa humanidad y el pueblo andaluz y todos los partidos deberían ser sensibles a esa realidad porque el pueblo ucraniano necesita atención urgente”. Por ello, ha defendido la necesidad de actuar, además de apelar al diálogo, y ha puesto como ejemplo la posición del Gobierno andaluz, que está “abriendo esa vía para acoger a personas que sufren esa situación tan dura”.

Nieto se refería así a las declraciones del portavoz de Vox en el parlamento, Manuel Gavira, quien ha defendido este miércoles que deben ser los países cercanos a Ucrania los que acojan a familias refugiadas que huyen de los ataques de Rusia para que puedan retornar cuando finalice el conflicto. ”La llegada de refugiados tiene que producirse en los países más cercanos de donde ocurre el conflicto”, ha dicho en conferencia de prensa, argumentado que son “culturas afines”. Preguntado expresamente si rechaza entonces que Andalucía acoja a refugiados ucranianos, ha dicho: “No lo rechazamos, consideramos que deben estar cerca de sus domicilios”. Ha agregado que Vox mantiene “la misma posición de siempre” y ha considerado que el ofrecimiento que han hecho algunas instituciones desde Andalucía para acoger a refugiados es algo que “está muy bien para salir en los medios de comunicación”. ”Pero la realidad es que esas personas quieren estar cerca de sus casas”, ha insistido. En tono irónico, ha afirmado además que es una medida “muy generosa” pero “muy poco efectiva” que la Junta de Andalucía ofrezca ochocientas camas “teniendo la sanidad como la tiene”.

Tampoco a Unidas Podemos por Andalucía, Inmaculada Nieto, le ha parecido bien el ofrecimiento del presidente de la Junta, Juanma Moreno, para acoger a refugiados de la guerra porque lo considera “un poco de sobreactuación. Es una manera de meter cabeza en un debate que tiene toda la atención de los medios y de la población”. Nieto se ha pronunciado también sobre el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de enviar armamento al pueblo ucraniano, asegurando que “nos preocupa la onda expansiva” que pueda tener.