La crispación

Sí, señor, es lo que impera en esta época, teniendo el momento más álgido con la llegada del Covid.

Miedo en las familias, inestabilidad en casi todos los negocios, que han tenido que cerrar forzosamente, desencadenando un paro de alto nivel.

Miedo, inseguridad y añadiendo a todo esto la falta de valores éticos, cansancio y estrés, como una pescadilla que se muerde la cola.

Vivimos una difícil situación, que se palpa en la calle, gestos hoscos y contestaciones desabridas, mientras los más inquietos buscan afanosamente “el dorado” creyendo que van a cambiar su vida.

Si lo hallan, les parecerá escaso, de menores expectativas y volverán al trabajo, fuertemente, sin pensar en la familia ni en los más necesitados que pasan a su lado.

No sé cuál será el final de toda esta locura, no soy adivina, pero entre la escasa formación de valores y el desmedido afán del dinero, se puede predecir el resultado.

Anhelos sin cumplir, desamor y amargura, me hacen recordar las palabras de Cristina Onassis antes de perder la vida en plena juventud, dejó como testamento escrito: “nadie me quiere, estoy sola, no poseo nada, solamente soy una pobre niña rica”. Resumen de una vida vacía.

Cambiemos pues el chip con voluntad pues la Vida es un Don Precioso que nos ha sido regalado por Amor, generemos las virtudes sabias de los benefactores en la Historia, y aprenderemos la verdadera felicidad que todos llevamos dentro desde la Eternidad.

Rosa Ciriquián Costi es presidenta de Pro-Vida Asdevi Sevilla.