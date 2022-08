Juanma Moreno critica a un Gobierno “perezoso” ante una posible recesión económica

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha cuestionado la deriva y la política económica “errónea” del Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha tildado de “perezoso e inestable”, y ha pronosticado una “desaceleración intensiva que puede llevar al país a una recesión”.

En una entrevista con la Agencia EFE, Moreno se ha mostrado partidario del diálogo y de las decisiones pactadas con el Gobierno central, con el que, no obstante, se ha mostrado muy crítico por sus “incumplimientos” con la comunidad, por la “ausencia” de reformas económicas y por su “improvisación”.

Ha censurado el intento del Gobierno de “negar” la crisis económica y de “justificar” la fuerte subida de la inflación por la guerra en Ucrania, y ha criticado que algunos ministros sigan planteando que España es una “referencia” en materia de crecimiento.

“Los dirigentes públicos tenemos que decir la verdad por dura que sea y preparar a la población para lo que viene”, ha sostenido.

Tras subrayar que desea “ardientemente” que no haya crisis económica en España, el presidente andaluz ha esgrimido que parece “evidente” que con una tasa de inflación de dos dígitos, con las decisiones que está tomando el Banco Central Europeo sobre la subida de los tipos de interés y, sobre todo, con “las pésimas” políticas económicas de Pedro Sánchez, todo apunta a una “desaceleración intensiva” de la economía que “nos pueden llevar a una recesión”.

El jefe del Ejecutivo andaluz ha puesto el foco en las medidas del Gobierno de Sánchez para censurar que se basan en la “improvisación” y no reactivan la economía, de lo que ha deducido que van por el “camino erróneo”.

“El Gobierno no hace reformas ni estimula la economía para que no se pare. Es un gobierno antirreformista y la economía se resiente, va en la dirección equivocada”, ha advertido, a la vez que ha subrayado que la inflación no está teniendo la misma incidencia en todos los países de Europa y que mientras Francia tiene un 6 por ciento, la de España se sitúa en más del 10 por ciento.

En este sentido, achacado también la situación a la política fiscal del Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos, al que ha acusado de haber incrementado la presión fiscal y de “impedir” que los ciudadanos tengan más recursos “en sus bolsillos” para estimular el consumo.

“¿Qué sentido tiene que el tejido productivo, mayoritariamente de pequeñas y mediana empresas, esté cada vez más presionado y acorralado fiscalmente?”, ha cuestionado.

El Gobierno -según Moreno- está generando muchos ingresos para el Estado, pero está endeudando al país con una “deuda astronómica” que es una “losa” para la presente y futuras generaciones por tomar decisiones “erróneas y cargadas de ideología”.

A propósito de los impuestos aprobados por el Gobierno de Sánchez a la banca y las empresas energéticas, el presidente autonómico ha aseverado que son también “ideológicos y una medida desacertada”.

Impuestos - ha señalado- hay que pagar y más los que más tienen de manera progresiva, pero cree que este impuesto “no va a redundar en beneficio de nadie porque ambos sectores se los van a cargar a los clientes”.

Según Moreno, los informes que tiene indican que las entidades financieras y las empresas eléctricas son sectores con una “enorme presión” fiscal que hace que eleven el precio de los servicios que prestan, por lo que ha concluido que el impuesto “no arregla ningún problema y lo que sí hace es dar una vuelta de tuerca más” en la presión fiscal que tiene España.

Frente a estas políticas, el presidente andaluz considera que el Gobierno tiene que ser “pragmático, buscar la solución más práctica y viable a cada problema”, aunque cree que el Ejecutivo de Sánchez está instalado en la “improvisación e inestabilidad”, probablemente - ha dicho- por los “condicionantes” de Podemos, Esquerra y Bildu.

Moreno ha expresado, además, su preocupación por la posibilidad de que las políticas económicas de Sánchez afecten “negativamente” a la prosperidad y el crecimiento de Andalucía.

“Tenemos un gobierno lento, perezoso que no reacciona ante los problemas y eso repercute claramente en la capacidad competitiva de Andalucía en el exterior”, ha remarcado Moreno.