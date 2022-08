Giro en Vox: de los fichajes estrella a los perfiles seguros en Andalucía

Los resultados del 19-J y la precipitada salida de Macarena Olona de la política –tan solo ejerció como portavoz parlamentaria en la constitución de la Cámara, en la investidura del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y en el Pleno de nombramiento de senadores– han obligado a Vox a un cambio de estrategia. De los fichajes estrella a los perfiles seguros y con experiencia. Es lo que se desprende de la reestructuración del grupo parlamentario, una operación continuista en la que recobra protagonismo Manuel Gavira como portavoz en la Cámara.

El partido de Abascal tenía unas expectativas muy altas de cara a los comicios andaluces, unas elecciones que pedía insistentemente ante los buenos resultados que le daban las encuestas. La llegada de una candidata muy combativa como Olona, con un estilo bronco y directo, fajada en el Congreso de los Diputados, auguraba el éxito en las urnas. Además, la polémica de su empadronamiento en Salobreña dio alas a la formación, que pensó que este asunto le beneficiaría.

Vox aspiraba a una veintena de diputados y a entrar en el Ejecutivo del PP, pero los resultados enterraron estos planes. Cosechó 493.932 votos y 14 diputados, tan solo dos más que en las anteriores elecciones de 2018.

El partido de ultraderecha no era determinante para formar gobierno y estos resultados han sumido al partido en una crisis con ecos nacionales, puesto que se vislumbra un retroceso del fenómeno que inició Abascal en 2013.

Olona acabó renunciando por motivos de salud, aunque muchos piensan que detrás de esta decisión está el varapalo electoral y su escasa sintonía con el líder nacional tras los comicios. Un hecho que prueba este debilitamiento de la relación entre ambos fue el nombramiento de la senadora por cuota autonómica, con dosis de polémica por la posterior rectificación.

Olona grabó un vídeo en el que comunicaba la decisión de proponer para este cargo a Jacobo González-Robatto, su jefe de campaña que ya fue senador en la anterior legislatura. Un cambio de última hora, tras la intervención de la dirección nacional y la obligatoriedad de proponer a una mujer, propició el nombramiento de María José Rodríguez de Millán. Olona quedó desautorizada, evidenciándose la lucha de poder existente en Andalucía tras los malos resultados electorales.

Ante esta nueva etapa, marcada por la mayoría absoluta del PP en Andalucía, la dirección de Vox apuesta por la continuidad. Manuel Gavira regresa a la portavocía, un cargo al que accedió en mayo de 2021 en sustitución de Alejandro Hernández. Licenciado en Derecho por la Universidad de Cádiz, fue cabeza de lista por esta provincia y desarrolló una dura oposición al Gobierno de coalición PP-Ciudadanos. Especialmente crítico con el partido naranja, defendió la negativa a apoyar los Presupuestos hasta el último momento. Este rechazo a las cuentas fue uno de los motivos que llevó a Moreno a convocar las elecciones.

En esta reestructuración del grupo figura Rodrigo Alonso, que vuelve a ser portavoz adjunto. Alineado con las tesis de Abascal, es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Granada y fue concejal en el Ayuntamiento de Antas (Almería) con el PP. Es el secretario general del sindicato Solidaridad, impulsado por Vox. Esta central convocó el pasado 1 de mayo, Día del Trabajador, una manifestación en Cádiz en la que participó el propio Abascal. La cita no estuvo exenta de polémica, ya que el alcalde, José María González «Kichi», criticó la convocatoria animando a los vecinos a recibir «con la mayor de las ignorancias y la indiferencia más absoluta» a los dirigentes del partido.

Se incorpora al organigrama parlamentario Javier Cortés, presidente de Vox en Sevilla y cabeza de lista por esta provincia en las últimas elecciones. Economista, licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Córdoba, ha trabajado como comercial en el sector financiero. UGT presentó contra él una querella por un delito de injurias y calumnias por un tuit en el que dijo: «Caza subvenciones y palmeros del Gobierno socialista, ¡Devolved lo robado!». Finalmente el juzgado acabó archivando la causa. La operación se completa con la incorporación de Blanca Armario como presidenta del grupo parlamentario.

Las próximas elecciones municipales, en mayo de 2023, serán el termómetro más inmediato para calibrar el vigor del partido, ahora en horas bajas tras no conseguir los objetivos que se propuso el 19-J. El partido espera sobreponerse de este bache y alcanzar pactos de gobierno con el PP. Sin embargo, los cuadros de la formación no están muy extendidos por la comunidad autónoma y en muchos municipios no habrá candidatos de Vox.