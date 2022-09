Planas acusa a la Junta de defender a los agricultores ricos en la negociación de la PAC

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación ha acusado a la Junta de Andalucía de defender a los agricultores y ganaderos más pudientes en la negociación de la nueva Política Agraria Común (PAC). Luis Planas ha finiquitado cualquier posibilidad de que las alegaciones presentadas desde la comunidad andaluza por el Gobierno de Juanma Moreno y las propias organizaciones agrarias sean atendidas para impedir unas pérdidas que cifran en torno a 500 millones de euros con el nuevo Plan Estratégico Nacional: “Se acabó ya el hablar”, espetó en Canal Sur Televisión.

“Nunca he visto una cuenta concreta en relación con todo esto -en relación a los 500 millones que las opas cuantifican en pérdidas en el nuevo marco-. Soy una persona rigurosa, seria en mi trabajo y me gustan las cosas claras y demostradas. Aquí no hay ninguna pérdida, al contrario”, aseguró Planas, pese a que desde su Ministerio no han facilitado ningún estudio de impacto del nuevo modelo como Andalucía ha venido reclamando desde hace dos años.

🟢 Entrevista en @DespiertaCSur, donde hemos hablado de la nueva Política #Agraria Común (#PAC):

✅ certidumbre para el cobro de las ayudas

✅ fondos sin recortes

✅ ayudas mejor distribuidas para los fines ambientales, de digitalización y de relevo generacional pic.twitter.com/g4JbbHmR9s — Luis Planas Puchades (@LuisPlanas) September 23, 2022

“Hay a quien le duele, como en los temas fiscales, que haya una redistribución en favor no solo del que menos tiene, sino de la agricultura familiar y profesional. Lo siento, cada uno tiene su punto de vista. Si el punto de vista de la Junta está en contra de que hayamos puesto un límite al máximo de percepción de las ayudas de la PAC en 200.000 euros, descontados los gastos laborales y de seguridad social, será su punto de vista. Pero a mí lo que me preocupa es la inmensa clase media de nuestra agricultura y ganadería , la que se reúne conmigo todos los días, la que está integrada en cooperativas, la que permite que la inmensa mayoría de los pueblos andaluces tengan un futuro gracias a la agricultura y la ganadería”, argumentó el ministro, que no cesó de transmitir una visión “sinceramente positiva, no sólo por lo logrado en Europa sino porque la aplicación, si todos los hacemos bien y arrimamos el hombro”. “Se acabó ya el hablar, ahora hay que ejecutar los fondos que tenemos porque es lo que necesitan nuestros agricultores y ganaderos”, concluyó.

“En el caso de Andalucía lo quiero decir bien alto y bien claro: Andalucía va a ser una de las grandes beneficiadas de este cambio en la PAC, va a continuar siento la mayor perceptora de fondos, mejor repartidos y con más posibilidades para afrontar estos retos”, ha dicho el ministro en una entrevista en Canal Sur Televisión.