Real Madrid TV emitirá en directo el amistoso del Real Madrid contra el Tirol: fecha y hora

El Real Madrid volvía a principios de semana al trabajo tras unas concisas vacaciones tanto de cuerpo técnico como de jugadores por la disputa del Mundial de Clubes 2025, el que cayeron en semifinales (0-4) ante el PSG de Luis Enrique. Además, el club blanco liderado ahora por el tolosarra Xabi Alonso, tendrá un breve periodo de preparación del curso 2025/26, por lo que la pretemporada se ha quedado reducida solo en dos amistosos, uno a puerta cerrada ante el Leganés hoy viernes y este próximo martes en Innsbruck (Asutria) frente al WSG Tirol. Este último sí será televisado por la televisión del club, tal y como ha confirmado la periodista Paola Castillo, que trabaja en Real Madrid TV desde el año 2014.

Fecha y hora para ver el Real Madrid vs WSG Tirol

Real Madrid y WSG Tirol disputarán este martes, a partir de las 19:00 de la tarde, el segundo encuentro de la pretemporada más corta de la historia del club blanco (tan solo 15 días). El encuentro tendrá lugar en la ciudad austriaca de Innsbruck (que lucha por ser sede de Eurovisión), en el Tivoli Stadion. La cadena de televisión Real Madrid TV, que se puede sintonizar en la TDT de nuestro país, será la encargada de la retransmisión de este segundo test de pretemporada del conjunto de Xabi Alonso aunque sí será el primero que podrá verse a través de la pequeña pantalla.

Así es el WSG Tirol

El WSG Tirol es un club de fútbol austriaco con sede en la ciudad de Wattens, en el estado del Tirol. Fundado en 1930, ha pasado gran parte de su historia en categorías inferiores, aunque en los últimos años ha logrado consolidarse en la Bundesliga austriaca. El equipo disputa sus partidos como local en el Tivoli Stadion Tirol, en Innsbruck, y viste tradicionalmente de color verde. Actualmente, marcha líder de la primera división austriaca tras la disputa de la primera jornada.