Las principales fiestas de octubre en Andalucía

Con el fin del verano y la llegada del otoño numerosos municipios de Andalucía celebran algunas de sus fiestas más tradicionales. De arraigo popular, folclórico, histórico o religioso, la comunidad ofrece un amplio abanico de celebraciones como preludio al invierno. La Agenda Cultural de Andalucía recoge los principales planes de ocio cultural.

SAN FRANCISCO DE ASÍS, JUBRIQUE, MÁLAGA: del 30 de septiembre al 4 de octubre.

Desde hace tres años los preparativos de las fiestas se han simplificado. Ahora se contrata a una empresa de espectáculos de Córdoba que organiza todos los espectáculos y actividades lúdicas de la feria. El Ayuntamiento contrata un paquete completo que incluye las orquestas, el pasacalle, las actividades para los niños, etc. La Comisión se limita a elegir las actividades y las orquestas que les sugiere esta empresa a través de Internet. Por otro lado, se alquila la carpa donde se celebran las verbenas a una empresa que se encarga también de su montaje. Entre las responsabilidades de los miembros de la comisión están la de recaudar parte de los fondos para financiar las fiestas. Esto se hace básicamente de dos maneras, a través de la petición a los vecinos y de la búsqueda de anunciantes en el Libro de Feria. La tradición de pedir a los jubriqueños una aportación voluntaria viene desde antiguo y la Comisión de Fiestas formada en el Ayuntamiento la sigue conservando. Unos quince o veinte días antes de comenzar las fiestas, se manda una carta a todos los vecinos del pueblo, recordándoles que durante unos días una representación de la Comisión de Fiestas va a estar en la parte baja del edificio del Ayuntamiento para que puedan entregar sus aportaciones. Esta contribución es voluntaria, y también lo era hasta hace poco la cantidad que se entregaba. Sin embargo, como no se reunía suficiente dinero, se estipuló hace unos años que la cantidad mínima fuera de veinte euros. Durante esos días suena música en la localidad por megafonía y se entrega el Libro de Feria a los vecinos que dan su donativo. La costumbre de editar un Libro de Feria con el programa de los festejos y, sobre todo, con anuncios de las empresas de la localidad y poblaciones más cercanas a Jubrique, como una manera de recaudar fondos, se copió de otros pueblos de la Serranía de Ronda. Ésta consiste en visitar o telefonear a los anunciantes de otros años y a los que se anuncian en otros libros de feria de otros pueblos y animarles a que colaboren en la feria anunciándose en el Libro. Esta labor recae, normalmente, en las trabajadoras que integran la Comisión de Fiestas. Otras de las funciones de la Comisión de Fiestas es elegir a la reina de la feria y a sus damas entre las chicas mayores de dieciséis años del pueblo. Del exorno del paso y de arreglo de la imagen de San Francisco de Asís para procesionar se encarga un grupo de mujeres vinculadas a la iglesia y la parroquia en sí en coordinación con el Ayuntamiento.

Las fiestas patronales se celebran siempre en torno al 4 de octubre, onomástica de San Francisco de Asís, incluyendo el fin de semana más próximo a esta fecha. Por este motivo la duración de la feria puede variar entre tres y cinco días; en el año 2009 la fiesta se celebra del día 1 al 4.

FERIA Y FIESTAS DE SAN LUCAS, en JAÉN: En el Recinto ferial, Avda. Granada, 32 del 8 de octubre al 16 de octubre, con entrada libre. La programación cuenta con numerosos eventos culturales, conciertos, corridas de toros, etcétera. La feria tiene su origen a principios del siglo XIX (1805).

FIESTA DE LA VIRGEN DEL ROSARIO DE MARTÍN DE LA JARA, SEVILLA: El 7 de octubre. Las Fiestas de la Patrona, como son conocidas en Martín de la Jara, son celebradas desde la constitución de su primer ayuntamiento en 1837, aunque su devoción se remonta al siglo XVI en toda la comarca. Así, en la mañana los vecinos se congregan para el “desayuno molinero” y luego tiene lugar una misa en honor a la Virgen del Rosario, acudiendo a la procesión de la tarde también vecinos procedentes de la localidad próxima de Los Corrales, a los cuales se les corresponde con la visita con motivo de su Feria de la Virgen del Buensuceso. Es costumbre comer ese día el “asao” y “fritá de tomate”, aunque hoy día ya no tanto en hogares sino en bares y restaurantes que preparan estos platos para la ocasión. Además, la cada vez mayor importancia que ha tomado la fiesta de julio, en menoscabo de la patronal de octubre, ha significado que muchas de las tradiciones y actividades del Día de la Virgen hayan pasado a celebrarse en la fiesta estival, aunque sigue gozando de gran arraigo y participación vecinal, según la agenda cultural de la Junta de Andalucía.

Imagen de la procesión

ROMERÍA DE LA VIRGEN DE CUATROVITAS, BOLLULLOS DE LA MITACIÓN, EN SEVILLA: El 23 de octubre. La popular Romería de Cuatrovitas tiene lugar todos los años el cuarto domingo del mes octubre. La patrona de Bollullos de la Mitación (Sevilla) es trasladada el domingo 27 de octubre de 2019 en romería a su santuario. El traslado de la imágen se realiza en un carro tirado por bueyes, precedida por caballistas y sobre carretas engalanadas de flores. Es una de las Romerías mas bonitas y conocidas de Andalucía. La romería comienza a las 09:00 horas, tras la misa de romeros en la Parroquia de San Martín. Es entonces cuando comienza el camino hacia su Ermita, atravesando caminos y campos. El momento más emocionante es justo a llegada a la Ermita, cuando la Virgen se detiene para que las carretas y romeros desfilen por delante de ella. Una vez en su templo permanecerá hasta el 25 de julio del año siguiente, fecha en la que regresa al pueblo. Como curiosidad, es la romería más antigua de la provincia de Sevilla, data del 1595.

ROMERÍA DE VALME, EN DOS HERMANAS, SEVILLA: 16 de octubre.

La Romería en honor de la Virgen de Valme se celebra en Dos Hermanas (Sevilla), el tercer domingo de octubre. Los romeros trasladan la imágen desde la iglesia de Santa María Magdalena de Dos Hermanas a la ermita del Cortijo del Cuarto, en la barriada sevillana de Bellavista. Está considerada como una de las romerías más concurridas y populares de Andalucía, se calcula que cada año asisten más de 200.000 personas.La fiesta se inicia a las seis de la mañana con una misa en la parroquia de Santa María Magdalena. A las 08:00 de la mañana la imagen es trasladada del altar mayor a su carreta, para comenzar el camino hacia la ermita del Cortijo del Cuarto. A la comitiva oficial le siguen los jinetes y las amazonas montadas a caballo. Cerca de la carroza de la Señora le acompañan muchos fieles andando y carretas tiradas por bueyes engalanadas con flores de papel. Cuando llegan al Cortijo del Cuarto, sobre el mediodía, los romeros se esparcen en grupos para pasar al aire libre un día festivo con comida, cante y baile de sevillanas. En la puerta de la ermita se aglomera la gente a honrar a la Señora. A las 18:00, después del rezo del Rosario, se inicia el regreso de la imagen a su templo de partida. En el año 1248 Fernando III el Santo cumplió su promesa de levantar una ermita a la Virgen de Valme tras ganar Sevilla en Reconquista, hecho que parecía providencial, dado el mal estado de sus ejércitos. Tradicionalmente se ha trasladado a Nuestra Señora de Valme a Dos Hermanas para paliar épocas de sequía, de epidemias y otras catástrofes.

Romería de Valme

El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA) como Bien de Interés Cultural (BIC), con la tipología de Actividad de Interés Etnológico, la Romería de la Virgen de Valme, en Dos Hermanas (Sevilla), una manifestación de gran valor patrimonial, etnológico y devocional que destaca por su singularidad y por su amplia influencia social y de convivencia no sólo en el municipio de Dos Hermanas, sino también en toda la provincia de Sevilla.

FIESTAS DE LA VIRGEN DEL ROSARIO, BURGUILLOS, SEVILLA: 7 de octubre.

El arreglo de la imagen titular no conlleva una gran inversión de tiempo, ya que sólo es necesario colocarla en su paso y adornarla con flores. No obstante, el hecho de que durante varios días la imagen salga en procesión supone un gran sufrimiento tanto para los adornos florales como para la candelería, que deben ser sustituidos o reparados tras cada salida. Por otro lado, la novena que se celebra en su honor ha de ser incluida en la fase de preparativos, ya que pocos vecinos asocian este periodo a las celebraciones en honor de su patrona. Teniendo en cuenta esta circunstancia es necesario señalar que la novena comienza a celebrarse diez días antes del primer viernes de octubre y termina el miércoles anterior con un besamanos en la iglesia parroquial. Del mismo modo, el domingo anterior al primer viernes de octubre suele leerse el pregón que, desde 2.004, anuncia el inicio de las celebraciones y fiestas en honor a la Virgen del Rosario de Burguillos. En cuanto a las carretas que algunos grupos de fieles preparan para la romería, éstas suelen comenzar a prepararse ya en la misma semana de las fiestas, dado que no conlleva demasiado tiempo. Por lo general las mujeres son las encargadas de fabricar las flores de papel, mientras que los varones se ocupan de la estructura de la carreta. Por lo general la decoración se ultima el día previo a la romería, más aún cuando desde el año pasado se ha suspendido la feria, quedando este día “vacío”.

El paso por Burguillos

Las fiestas se hacen coincidir con el primer fin de semana del mes de octubre, iniciándose el jueves previo y finalizando la jornada del domingo.

SAN SIMÓN Y SAN JUDAS, ZAHARA DE LA SIERRA, CÁDIZ: 28 DE OCTUBRE.

Cada 28 de octubre tienen lugar en Zahara de la Sierra las fiestas patronales de San Simón y Judas, que conmemoran la conquista definitiva castellana de la localidad, hasta entonces nazarí, en un día como éste del año 1483. Pese a no contar con la participación y significación de otros festejos como el Corpus, la celebración no parece correr peligro de desaparición debido a la programación cultural paralela, siendo el principal acto el traslado del Pendón de la Villa que data más de quinientos años.

Las fiestas patronales se celebran en la festividad de Simón el Cananeo y Judas Tadeo, 28 de octubre, quienes comparten el mismo día en el calendario litúrgico cristiano.

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, VILLANUEVA DEL ROSARIO, MÁLAGA: 7 de octubre.

El siete de octubre a partir de las diez de la mañana da comienzo la celebración con el lanzamiento de cohetes. Cerca del mediodía se celebra una misa con la que arrancan los oficios religiosos de la festividad. A la una de la tarde en la caseta municipal se lleva a cabo un concurso de tortillas de patatas con su posterior degustación y diversas actuaciones musicales en la caseta municipal. Cerca de las siete de la tarde se procede al encendido del alumbrado. La procesión constituye el acto más participativo de la festividad y da comienzo a las ocho de la tarde. Dos horas antes empiezan a llegar a la plaza de la Constitución los integrantes de la banda de música municipal. Poco a poco se van incorporando jóvenes ataviados con traje chaqueta oscuro y corbata. Son algunos de los cincuenta costaleros que sacarán el trono con la Virgen del Rosario; a éstos se van sumando mujeres ataviadas con mantillas. Dentro de la iglesia, antes de que comience la procesión, los costaleros escuchan las explicaciones del capataz mientras las mujeres en corros discuten sobre la organización del desfile procesional. A las ocho en punto salen de la iglesia de Nuestra Sra. del Rosario dos jóvenes portando los pendones de la Virgen. Tras ellas, dos filas de mujeres, vestidas de mantilla, anteceden al paso de la Virgen. Les sigue el trono de la Virgen del Rosario, cargado por más de cincuenta costaleros. A continuación se incorpora al cortejo la banda de música de la Asociación Músico Cultural Saucedeña, las autoridades con el alcalde y varios concejales a la cabeza acompañados del cura y representantes de la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario con el hermano mayor, el teniente hermano mayor y dos cargos de la junta de gobierno. Finalmente cierran el cortejo cientos de habitantes de Villanueva. Durante el recorrido desde algunas casas se le arrojan pétalos de flores a la Virgen y se exclaman algunos “Vivas” que son coreados por las personas que asisten a la procesión. Entre los eventos de la jornada del ocho de octubre destacan los concursos de albañilería y de repostería en la caseta municipal y una exhibición ecuestre en la plaza de toros, organizada por la Asociación Caballista de la localidad .La noche está dedicada a la celebración del Festival Flamenco de Villanueva del Rosario. Las actividades del día nueve se centran fundamentalmente en torno al caballo. Así a las once de la mañana se celebra el concurso de paseo a caballo y cerca de las cuatro la entrega de premios. A las seis de la tarde se lleva a cabo la carrera de cintas. Estas actividades se ven acompañadas con la celebración de una concentración de paelleros y paelleras. El diez de octubre, último día de fiesta, comienza con una tirada de cohetes a las diez de la mañana. A la una y media se desarrolla una concentración de disfraces y salida en pasacalles hasta la caseta municipal. Cerca de las tres de la tarde se celebra el concurso de disfraces y tras éste, en pasacalles, las personas disfrazadas acompañan a las cuadrillas locales de toros hasta la plaza. Finalmente a las cinco se celebra una de las actividades tradicionales de las fiestas patronales de Villanueva del Rosario: el espectáculo taurino en el que participan las tres cuadrillas de la localidad (“El Arte”, “Fuente vieja y “Los toreros montañeros”). A medianoche se procede a la quema de fuegos artificiales que da por concluidas las fiestas patronales; si bien el doce de octubre se celebra la tradicional corrida de toros con diestros locales.

VIRGEN DEL ROSARIO, Canillas de Albaida, MÁLAGA: del 7 al 9 de octubre.

Las fiestas de la Virgen del Rosario comportan en Canillas de Albaida una semana de celebración en la que se desarrollan actividades culturales de todo tipo, teatro, musicales, lúdicas, etc. y que culminan con la procesión en la que se llevan en andas a la imagen por las calles de la villa, mientras los vecinos, a modo de promesa, lanzan bengalas y queman ruedas de cohetes a su paso en las puertas de las casas y a su llegada al Llano de la Fuente la Virgen es recibida con un espectáculo de fuegos artificiales. Se trata de la fiesta mayor del pueblo por el amplio programa de actividades organizado por el ayuntamiento, contando por ello con gran participación vecinal.

CRISTO DE LA SALUD, Benamocarra, Málaga: último fin de semana de octubre.

Cuenta la leyenda que unos pescadores encontraron una imagen del Cristo de la Salud y que fue su estancia en el municipio de Benamocarra la que evitó que una epidemia que asolaba otros lugares llegara a la población, otorgándole su patronazgo y celebrando en octubre unas fiestas en su honor desde, al menos, el siglo XIX. Desde el jueves y hasta el domingo se desarrollan ofrendas florales, un besapíes y una misa en la iglesia, así como actividades lúdicas como carreras de cintas, deportivas y actuaciones musicales, siendo el domingo cuando Benamocarra recibe una gran afluencia de visitantes en la procesión de la imagen por las calles de la localidad. La actividad ritual parece hoy garantizada, no sólo por la colaboración de la corporación municipal, cofradía y asociaciones locales que participan en la programación, sino el fervor popular que despierta el patrón.

Las fechas han ido modificándose en el tiempo, en la segunda década del siglo XX por un edicto del ayuntamiento se determina que se realice el mes de octubre, en concreto el último fin de semana. Actualmente, desde los años noventa del mismo siglo se determina el tercer fin de semana de octubre.

VIRGEN DEL ROSARIO, CASTRIL, GRANADA: Las celebraciones se desarrollan desde el primer fin de semana de octubre hasta el segundo, ambos inclusive. Con la llegada del mes de octubre, en Castril tiene lugar una de las celebraciones más importantes del ciclo festivo, las fiestas en honor de la Virgen del Rosario. Dentro de los preparativos, junto al triduo, destaca el acondicionamiento de la plaza del pueblo para el desarrollo de los diferentes eventos taurinos que forman parte de esta celebración y que son sin duda alguna uno de los aspectos centrales de esta fiesta. El domingo por la mañana es la misa y procesión de la Virgen por las calles de Castril, y el lunes se repiten los actos pero en esta ocasión la imagen que procesiona es el Cristo del Consuelo. Como decíamos anteriormente, junto a los actos religiosos, debemos subrayar la importancia que tienen la suelta de vaquillas por las tardes en la plaza y la gran cantidad de vecinos de pueblos cercanos que se acercan para los mismos.

VIRGEN DEL ROSARIO, LA PEZA, GRANADA: 7 de octubre.

La localidad de La Peza celebra del ocho al doce de octubre las fiestas en honor a la Virgen del Rosario y el Santísimo Cristo de la Misericordia. Junto a las actividades de carácter lúdico y deportivo, durante el periodo festivo se celebran diversos actos litúrgicos en honor a los patrones, entre los que destacan sus salidas en procesión por las calles de la localidad. Los dos días grandes de las fiestas patronales se caracterizan por la celebración de encierros taurinos y por las novilladas en la plaza del ayuntamiento que suelen atraer a un gran número de personas procedentes de los pueblos colindantes. La participación se ha visto incrementada recientemente, tras su declaración como fiesta de Interés Turístico por la Junta de Andalucía.

San Tiburcio y Nuestra Señora del Amparo, Darro, Granada: hasta el 4 de octubre.

Del uno al cuatro de octubre la localidad granadina del Darro celebra las fiestas de sus patrones, san Tiburcio y Nuestra Señora del Amparo. Junto a la participación de las cofradías y hermandades locales, el ayuntamiento se encarga de la organización y financiación de los principales actos que se desarrollan en el marco de la celebración. Los días previos se ofician varias misas a cargo de algunas de las cofradías de la localidad en honor a los patrones. El día uno tiene lugar la ofrenda floral a las imágenes en las que participan todas las hermandades y cofradías, acto en el que la mayoría de asistentes son mujeres. El dos de octubre se celebra una misa en honor a la Virgen del Amparo que posteriormente sale en procesión, exclusivamente llevada por mujeres. De forma paralela, a las afueras de la localidad se inaugura la feria de ganado para la compraventa de animales. De gran relevancia a nivel económico y social para la localidad en décadas anteriores, actualmente está en riesgo de desaparición, en tanto la presencia de marchantes es prácticamente testimonial. El día tres de octubre, tras una misa oficiada en su honor, san Tiburcio recorre las calles de Darro, siendo cargado sólo por hombres. El día cuatro, última jornada de fiesta, se celebran carreras a caballo y varios concursos de cintas en bicicleta, moto y a caballo. De forma paralela, todas las noches son amenizadas con la organización de verbenas. Entre sus transformaciones más relevantes destaca la vinculación de este ritual con la feria de ganado, según los informantes más longevos, desde la década de los cincuenta del siglo pasado.

Las fiestas patronales en honor a san Tiburcio y a Ntra. Sra. del Amparo se celebran entre el día uno y cuatro de octubre. Los actos litúrgicos comienzan el día veintiocho de octubre; un conjunto de misas se oficiarán a lo largo de estos días hasta el inicio de la celebración de las fiestas patronales.

Virgen de la Aurora, Montilla, Córdoba: del 7 al 9 de octubre.

Las fiestas en honor a la Virgen de la Aurora, patrona de la localidad cordobesa de Montilla, tienen lugar en octubre, concretamente se celebran el segundo fin de semana del mes. Su particularidad reside en que, desde su origen, se han relacionado con la existencia de asociaciones de cuadrillas musicales muy vinculadas con determinadas advocaciones, marianas fundamentalmente, en la Campiña Sur cordobesa. Los actos previos, principalmente de carácter religioso, también resultan relevantes. Junto con la novena, que se lleva a cabo en la iglesia de san Francisco Solano, donde se custodia la imagen de la Aurora, los niños y niñas de los colegios montillanos suelen hacerle una ofrenda floral a la patrona el viernes anterior a su finalización. Los actos oficiales comienzan el sábado por la tarde cuando, tras los oficios religiosos, la imagen es situada en la puerta de la iglesia para que pueda ser contemplada desde el interior del templo. Sobre las diez de la noche comienzan a interpretar sus coplillas ¿coplas de la Aurora- distintas agrupaciones musicales hasta bien entrada la madrugada. Conforme concluyen sus actuaciones, los grupos se diseminan por las calles de Montilla para tocar rondallas, siendo invitadas en algunas ocasiones por particulares y locales. Al rayar el alba las agrupaciones regresan a la iglesia con motivo de la celebración del rosario de la aurora y la primera misa de la jornada. El domingo se celebra un oficio solemne al que acuden gran parte de las autoridades locales y en el que actúan algunas agrupaciones musicales. El resto de la jornada la población se reparte entre el mercado de la Rosa, en el que se venden castañas y nueces, y los locales y restaurantes del pueblo. Las celebraciones en honor a la patrona de Montilla culminan con la procesión de la imagen ese mismo domingo a partir de las ocho de la tarde. En lo relativo a las transformaciones destacan las numerosas modificaciones que han sufrido las coplas de la Aurora en el último medio siglo. Por su parte el mercado de la plaza de la Rosa es de reciente incorporación, instaurándose a mediados de los noventa del siglo pasado. La organización y financiación de este ritual festivo es asumido por la Hermandad de San Francisco Solano y Nuestra Señora de la Aurora.

La Virgen de la Aurora

Fiestas de la Virgen del Rosario, Paymogo, Huelva: La procesión se lleva a cabo el primer sábado de octubre. La localidad onubense de Paymogo celebra durante el primer fin de semana de octubre la Fiesta de la Virgen del Rosario.Los preparativos incluyen la celebración de alguna iniciativa para la recaudación de fondos, así como el adecentamiento de la iglesia de santa María Magdalena, la compra de flores, el arreglo de la Virgen y la preparación de los encuentros e itinerarios que realizarán los campanilleros durante el mes.La fiesta comienza el primer sábado de octubre con la procesión de la Virgen del Rosario por las principales calles del pueblo, tras la celebración de una misa en su honor.La salida del paso, congrega a gran número de vecinos, muchos de ellos residentes en otras localidades, que la acompañan durante el recorrido. Este es arropado por la constante interpretación de las coplas del Rosario, muy antiguas y también entonadas en el Rosario de la Aurora, y amenizado por los escopetazos disparados desde los balcones, sitos en distintos tramos del itinerario, por parte de un grupo de cazadores.La vuelta a la iglesia es marcada por un acontecimiento, aún relevante en el desarrollo de la fiesta, el sorteo de la fanega de trigo, una tradición en décadas anteriores muy esperada, ya que garantizaba comida para pasar el invierno, y que hoy en día se sigue realizando, aunque el trigo se regale a la Virgen. Pocas horas después de la recogida el coro de campanilleros consumará su primera madrugada del mes de octubre, durante el cual recorrerá, cada noche, una zona distinta del pueblo y reunirá a los vecinos para el rezo del Rosario de la Aurora al alba. Al día siguiente, por la tarde, empieza la novena que se celebrará en la iglesia de Santa María Magdalena hasta su finalización. En esta fiesta los elementos rituales principales se han mantenido, siendo tan solo subrayable el cambio de fecha para garantizar la participación de aquellas personas que residen fuera. La organización y financiación es asumida por la Hermandad de la Virgen del Rosario. No obstante, también participan en la organización los campanilleros, aunque de manera informal, y los propios vecinos de la localidad.

Todos los Santos, Santa Ana la Real, Huelva: puente de tosantos. La fiesta tiene inicio el sábado por la tarde, justo después del almuerzo.La primera actividad que se realiza es el pedir los tosantos por las casas del pueblo, que se ha vuelto a recuperar desde hace unos años.Los vecinos y sobre todo niños y niñas, acompañados por sus familiares, se reúnen en la plaza del pueblo en frente del Ayuntamiento, donde se encuentran con el alcalde. Acompañados por un burro que lleva dos canastas para recoger los tosantos, empiezan su recorrido por las calles del pueblo, donde se paran en algunas casas.Los frutos que suelen recoger son castañas, nueces, frutas de temporada, galletas o dulces, patatas y pan. El recorrido termina otra vez en la plaza de España, lugar donde algunos hombres están empezando a encender las primeras candelas.Al mismo tiempo, desde el mediodía, las mujeres se reúnen en una sala del Ayuntamiento para empezar la preparación de las migas. Se trata de un momento de preparación que al mismo tiempo es ya parte de la fiesta, ya que representa un momento de encuentro entre todas caracterizado por charlas, bromas y brindis. Reunidas alrededor de grandes mesas o sentadas en círculos pelando patatas las mujeres pelan los ajos y las patatas, sacan el pan y lo cortan, guardando los trozos en grandes barreños o cestas para la ropa. La preparación de los ingredientes dura varias horas, debido a la gran cantidad de migas que se preparan, y suelen hacerse algunas pausas para tomar una copita, recibir a la Banda Musical y sacarse algunas fotos.Ya por la tarde, algunos hombres empiezan a traer la leña y las ollas para hacer las candelas en la Plaza. Para ello trocean leña y forman en el suelo varias candelas, que encienden a partir de las cinco o seis de la tarde. Sobre las siete y media algunas mujeres empiezan a traer las primeras patatas y demás ingredientes para preparar las primeras migas. La cocción durará casi unas dos horas, y al mismo tiempo se fríen las sardinas y se trae el mosto, justo cuando la plaza empieza a llenarse de vecinos y visitantes.Ya de noche, la fiesta adquiere un ambiente acogedor y alegre, la gente se reúne entorno a las candelas y se empiezan a comer las migas y las sardinas acompañadas por el mosto. Todas las personas son invitadas a comer y beber de forma gratuita en un ambiente familiar y amistoso.

Virgen del Rosario, Galaroza, Huelva: primer domingo de octubre. A lo largo de todo el año se organizan distintas iniciativas dirigidas a recaudar los fondos necesarios para la celebración de la Virgen del Rosario, como comidas y rifas. Una semana antes de la fiesta empieza la preparación de la Iglesia, se monta la infraestructura donde se realizará parte de la jornada del domingo, y se encarga la comida. Tres días antes se realiza un triduo, celebrado en la Iglesia, mientras que el sábado por la mañana un pequeño grupo de personas se reúne en la Iglesia para adornar con flores a la Virgen. La fiesta empieza el domingo de madrugada, sobre las dos o las tres, cuando llegan a la aldea los campanilleros de Galaroza. Se reúnen en una de las casas en las afueras de la aldea, donde empiezan a tocar y cantar, y siguen por las demás calles, realizando alguna parada. Algunos vecinos les esperan reunidos en alguna casa, otros se despiertan con la música y los cantos, otros les invitan a tomar una copa y se unen a ellos.Normalmente el recorrido de los campanilleros empieza en la aldea de Las Chinas, sigue en Navahermosa donde anuncian la fiesta de la Virgen del día siguiente y termina en las calles de Galaroza.Cantan la tradicional alborada, una mezcla de coplas a la Virgen, letras amorosas y jocosas, acompañados por distintos instrumentos. En la mañana del domingo en la aldea, donde normalmente viven unos sesenta habitantes, empiezan a recibir a familiares, vecinos, y conocidos venidos para la fiesta del Rosario. Las calles se animan y la placita de la Iglesia se llena de personas que esperan a la misa y a la salida de la Virgen. Se tiran los tradicionales cohetes y la Banda de la Zarza espera el final de la misa para empezar a tocar.Cuando sale la procesión un grupo de personas esperan a la Virgen en las inmediaciones de la Iglesia. La mayor parte de los aldeanos y aldeanas y sus familiares siguen a la Virgen mientras sale de la Iglesia, anunciada por los tradicionales estandartes. La Virgen es llevada por un pequeño grupo, compuesto por hombres y mujeres, a través de las principales calles de la aldea y regresa a la Iglesia después de aproximadamente una media hora.A continuación la gente se dispersa por la aldea y se vuelve a reunir en la carpa donde todos están invitados a un almuerzo que durará hasta por la tarde, acompañado por la música de la Banda de la Zarza. Se trata de una fiesta muy particular, en una de las aldeas más pequeñas de la sierra, que en este día llena sus calles de vecinos y vecinas de los municipios cercanos, juntándolos a través de la fiesta de la Virgen del Rosario en un entorno acogedor y familiar.

Virgen del Rosario, Riotinto, Huelva: primer domingo de octubre. Aunque la Festividad de la Virgen del Rosario en Minas de Riotinto no tiene lugar hasta el primer domingo de octubre, se considera que las fiestas comienzan nueve días antes de la celebración de la advocación, durante los cuales se presenta La Esquila o Rosario de la Aurora y se organiza una novena.El elemento más característico de esta celebración es la Esquila que, a finales de septiembre realiza su presentación en la parroquia de la localidad, para anunciar por las calles la fiesta que Minas de Riotinto celebra en honor a su patrona, continuando con sus canticos hasta el siete de octubre.El primer domingo de octubre, a las seis y media de la mañana la patrona sale en procesión seguida del Rosario de la Aurora y de la Esquila, que toca y canta algunos misterios tras las oraciones.Tras finalizar el rosario se celebra una misa al aire libre.El día de la Virgen del Rosario, y tras la Eucaristía, el paso vuelve a salir a la calle. Esta vez el cortejo se encamina hasta la casa de los mayordomos, acompañada de la banda municipal de música y la coral, que interpreta una salve. Ya de regreso la procesión se detiene ante el ayuntamiento donde la patrona recibe una ofrenda floral.Es durante estas fiestas y, especialmente, durante la madrugada del sábado con la Esquila y el Rosario de la Aurora presidido por la imagen de la patrona, cuando se reafirma simbólicamente el sentimiento de comunidad en Minas de Riotinto.

Rosario y San Judas Tadeo, Enix, Almería: El día de la celebración es el 7 de octubre. Aunque, cuando este día cae entre semana, la fiesta se traslada al fin de semana más próximo. El primer fin de semana más próximo al día 7 de octubre se celebran en Enix las fiestas de Nuestra Señora del Rosario y San Judas Tadeo, patrones de la localidad. Tradicionalmente, era los propios vecinos los que organizaban y financiaban las fiestas con donaciones individuales y con anuncios de empresas en el programa oficial de las fiestas. En la actualidad, en la mayoría de los casos la organización ha correspondido al ayuntamiento del municipio, aunque en los últimos años la concejalía de cultura colabora conjuntamente en la organización de las actividades con una comisión formada por un grupo de vecinos que ayudan voluntariamente. Las fiestas se inauguran el viernes con el alumbrado y una serie de actividades como la tradicional feria del medio día en la que los vecinos concurren en bares y cantina. Por la tarde se oficia una misa en honor a la patrona y ya en la noche tiene lugar la popular verbena, en la que se insertan actos como el pregón de las fiestas y la coronación de la reina y damas de las fiestas. El sábado se desarrollan actos de carácter lúdico, como concursos deportivos, gastronómicos, culturales, etc. Durante la noche continúa lal verbena con la actuación de una orquesta contratada por el ayuntamiento. El domingo es el día grande de la fiesta ya que tienen lugar los actos en honor a la patrona. Durante la mañana se oficia la misa en el templo parroquia, finalizando la misma con el canto al unísono de un himno dirigido a la patrona. Seguidamente, la tradicional procesión presidida por la corporación local, la reina y damas de las fiestas , las autoridades locales en compañía de todos los vecinos de Enix y la banda de música que acompaña a la comitiva durante todo el trayecto por las calles de la localidad, para regresar finalmente al templo. Uno de los elementos a destacar en esta celebración es la cohesión que se establece entre los pobladores que residen fuera de la localidad y regresann durante las fiestas patronales para el reencuentro con sus familiares, amigos y vecinos.