El castillo de Almería víctima de la “okupación”

El castillo del Diezmo de Almería es un Bien de Interés Cultural (BIC) que además fue declarado monumento nacional en 1949, y sin embargo esta construcción del siglo XVII de la capital almeriense es víctima de la “okupación” de un “asentamiento ilegal de viviendas”, según ha denunciado la asociación ‘Amigos de la Alcazaba’. En una nota, este colectivo ha alertado de la situación en la que se encuentra este castillo ubicado en el cruce de la Avenida del Mediterráneo con la carretera de los Molinos, “al fondo de un gran solar lleno de basura y matojos antes ocupado por una granja-escuela”.

”Muy pocos almerienses lo han visitado y la mayoría desconoce incluso su existencia, a pesar de tratarse de un BIC declarado, como lo son todos los castillos de España, y monumento nacional desde 1949″, apuntan. Su construcción se debe, “según algunos historiadores”, al mandato del rey Felipe III. Se levantó a las afueras de la ciudad, en una zona de la vega donde la Iglesia tenía “extensas propiedades procedentes de la antigua mezquita”. El castillo, además de proteger el camino de Almería a Níjar, servía para almacenar la parte del diezmo eclesiástico debido a la Corona. Por ello el paraje fue conocido como el ‘Diezmo’, y vio surgir un barrio que también tomó su denominación del castillo.

”Durante el siglo XIX los vecinos vivían de recoger las basuras de la ciudad para la cría de ganado porcino. En 1895 el proyecto de Trinidad Cuartara adecentó el barrio con 60 casas de puerta y ventana, y en las décadas siguientes el barrio dará cobijo al Manicomio, la Prisión, la Casa de Ancianos, el Seminario… Será a partir de los años 60 y 70 cuando se produzca la trasformación definitiva del barrio del Diezmo, que quedará integrado en la ciudad”, dicen desde Amigos de la Alcazaba. Años más tarde comenzará la “okupación ilegal” del castillo, un gran edificio-almacén formado por un patio cuadrado rodeado de muros con garitas y troneras que servía para almacenar los tributos agrícolas y ganaderos, la parte del diezmo eclesiástico debida a la Corona.

”Toda la muralla perimetral se encuentra en un estado deplorable, las garitas se utilizan para colocar antenas o son perforadas por chimeneas… porque, como es sabido, todo el castillo está “okupado” por un asentamiento ilegal de viviendas, algunos auténticos chalets, algunas luciendo el cartel de “se vende”, traspasos que de producirse, lógicamente se efectuarán en negro ya que ningún vecino puede exhibir título de propiedad alguno”, alertan desde Amigos de la Alcazaba. La Junta Directiva de las asociación ha visitado el castillo acompañada por Francisco Cazorla, presidente de la Asociación de vecinos ‘El Patio’. “Hace once años hicimos esta misma visita acompañados por estas mismas personas y podríamos repetir palabra por palabra la crónica de lo que vimos y de lo que nos contaron… agravada por once años más de desidia, de abandono, de olvido por parte de las autoridades municipales”, afirman. ”Las viviendas no paran de construirse a plena luz del día, como aumentan las tomas incontroladas de agua y luz, cómo el Diezmo se convierte cada vez más en un gueto sin que su propietario, el Ayuntamiento, mueva un solo dedo ni tampoco la Delegación de Cultura, al tratarse de un BIC declarado”, señalan desde el colectivo a partir de lo que trasladan los vecinos del lugar.