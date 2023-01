Espadas y el vacío

A Juan Espadas cada día se le pone más cara de Peter Sellers en «El Guateque» y no es por las meteduras de pata del protagonista, no van por ahí los tiros. Don Juan pertenece a la casta de los políticos que prefieren hablar bajito y no levantar demasiada polvareda. Ya lo vieron en la pasada campaña electoral, esa con la que iba a devolverle la Junta al PSOE, esto, en fin. Viene a cuenta la película por la memorable escena de la corneta o del corneta, que en todo hay su interpretación, al que ya no le quedan fuerzas para continuar soplando bajo el fuego enemigo. En su caso, las balas se las lanzan desde dentro de su casa, donde ya ha comenzado una pequeña revolución para intentar entender qué estrategia va seguir para no repetir el “Juanmazo” de las últimas andaluzas. No le queda mucho aire para soplar, es la verdad, porque la marca /soe/ se despeña conforme las encuestas avanzan en el calendario. La primera incógnita es si tirará de Pedro Sánchez o no para vender la moto de puerta en puerta o si preferirá ofrecer la suya aunque sea de menor cilindrada. Un dilema, porque al presidente del Gobierno sólo lo pueden ver con buenos ojos en su casa, en cuanto pone un pie en la calle comienzan los abucheos. Mal plan si quieres convencer a unos vecinos quejosos de que tu candidato les solucionará la vida. Tampoco el orgullo de partido con un puñadito de altos cargos recién entrados en el talego por malversar dinero público. Cuando arranque el guirigay será muy complicado poner la cara sin que dentro de casa comiencen a poner crucecitas con cada uno de los patinazos de la campaña. En Madrid saben que aquí hay muy poca tela que cortar salvo en algunas excepciones y se centrarán en otras regiones dónde puedan sondear cómo van a ir las generales con mejor pronóstico que Andalucía. ¡Qué soledad la de Espadas, qué mala suerte! Lo que es la vida, nadie hace una década podía pensar en que un candidato del PSOE podría sentir el vacío como durante décadas lo hicieron los del PP en Andalucía. Así es.