El PP de Andalucía pone rumbo al «8+8» en las municipales

Objetivo: ocho más ocho «al servicio de los vecinos». El PP de Andalucía busca consolidar el liderazgo autonómico a través de los ayuntamientos y aspira a hacerse con el bastón de mando en las ocho capitales y en las ocho diputaciones provinciales. «Imaginaos lo que podemos hacer con el empuje de la Junta, los ayuntamientos y las diputaciones: la reforma que podemos hacer en beneficio de los vecinos», dijo Moreno.

La hoja de ruta pasaba por anunciar los candidatos para las grandes ciudades «antes de final de año» pero en algunas plazas la decisión definitiva se ha postergado, caso de Cádiz, donde finalmente se ha optado por un perfil –moderado, dialogante y joven parecido al de Juanma Moreno con Bruno García como candidato tras descartarse otras opciones como la de la ex regidora Teófila Martínez o José Manuel Cossi y Carmen Sánchez. El presidente provincial del partido sustituye como candidato a Juancho Ortiz, que lo fue en 2019. La terna de candidatos para las capitales andaluzas se completa con José Agustín González Romo, director general de Consumo en la Junta, en Jaén; la presidenta del Puerto onubense, Pilar Miranda, en Huelva; la consejera de Fomento (puesto en la Junta para el que ahora sonaría Teófila Martínez), Marifrán Carazo, en Granada; los ya confirmados de antemano –y únicos que repiten– Francisco de la Torre, en Málaga; José María Bellido, en Córdoba; en Almería María del Mar Vázquez, que sustituyó a Ramón Fernández-Pacheco cuando fue nombrado consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul; y en Sevilla, el senador y ex regidor de Tomares José Luis Sanz.

El PP-A cambiará para las elecciones municipales del 26 de mayo de 2023 a seis de sus ocho candidatos a las alcaldías de capitales. En total, son tres mujeres y cinco hombres al frente de los carteles electorales. La mitad de las capitales andaluzas llegará a las municipales con un alcalde nuevo o que no se presenta a la reelección. En esta tesitura se encuentra Sevilla, que arrancó mandato con Juan Espadas y fue sustituido por Antonio Muñoz (confirmado también como candidato); Granada, que comenzó con Luis Salvador –entonces en Ciudadanos, ahora próximo al PSOE– y continuó a partir de 2021 con el socialista Francisco Cuenca (también confirmado para seguir); Almería, cuyo regidor electo, el popular Ramón Fernández-Pacheco, cedió el testigo a María del Mar Vázquez cuando fue fichado por Juanma Moreno para la Junta; y, por último, Cádiz, cuyo alcalde, José María González «Kichi» también ha confirmado que no se presentará a la reelección pero terminará el mandato. Se mantienen, además de De la Torre en Málaga y José María Bellido en Córdoba: Gabriel Cruz en Huelva; y Julio Millán en Jaén. Desde 2019, se ha producido más de una docena de relevos en Andalucía, muchos al incorporarse como altos cargos a la Administración andaluza.

Los partidos toman posiciones de cara a unas municipales en la que el PSOE busca rearmarse y el PP aspira a la hegemonía total tras la mayoría absoluta lograda en las elecciones andaluzas.

Granada será una de las plazas fuertes. El presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, intervino en la Junta Directiva Autonómica. Previamente, tomó la palabra la candidata Marifrán Carazo, admitiendo que el presidente desde el principio le dijo que tenía que «estar pendiente de Granada». Carazo aludió a la «frustración» por no ser sede de la Agencia de Inteligencia Artificial y se comprometió «todos los días del año a defender Granada». «Elijo Granada de corazón», expuso la consejera de Fomento.

Moreno apuntó que, con el acto, «lo que hacemos es empezar a caminar y no solos, con los vecinos». «Quedan 16 semanas, cuatro meses en plena campaña. La obsesión no puede ser otra: esto no es un Madrid-Barça, PP-PSOE, se trata de ofrecer proyectos ilusionantes, solucionar los problemas de los vecinos», indicó. «La cuenta atrás ha comenzado. Se ha constituido el comité de campaña, con Antonio Repullo de coordinador», señaló. «Experiencia, juventud, renovación» son las cualidades de «unos «candidatos preparados». Moreno puso el ejemplo de Carazo, cuya decisión viene motivada «por el interés general de Granada, no del partido. Una razón social, no política». El presidente desveló detalles de la conversación con la aún consejera, que concluyó con su respuesta: «Quiero ser la primera alcaldesa de la historia de Granada». «Me desprendo de uno de los puntales de mi Gobierno», apuntó, antes de pedir «una campaña limpia, abierta, en positivo».

Estamos preparados. Encaramos las elecciones del #28M con ilusión y muchas ganas de que el cambio siga llegando a todos los rincones.



Pido a los candidatos del @ppandaluz que hagamos una campaña limpia, con mucha piel, propositiva y desde la máxima humildad.



¡Vamos! pic.twitter.com/lHsomJ8m4i — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) January 19, 2023

«Quienes se han puesto expectativas tan altas -8 de 8- ya veremos», contestó el líder del PSOE-A, Juan Espadas, a las aspiraciones del PP de Moreno: «Esto no es sólo poner la cara en un cartel, es tener argumentos políticos para mejorar la vida de la gente». De los 785 ayuntamientos de Andalucía, el PSOE todavía gobierna en 459, con 4.209 concejales.

El Comité Electoral Nacional del PP ratificó los candidatos a las alcaldías de capitales de toda España. Los candidatos andaluces serán presentados en un acto en Cádiz presidido por el presidente del PP-A y de la Junta, Juanma Moreno.