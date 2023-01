Espadas ante el Rubicón de las municipales y las expectativas del PP-A: “Esto no es solo poner la cara en un cartel”

“Me examino todos los días, algunos con buena nota, no sólo algún suspenso. El 19 de junio es pasado y sólo declino verbos en presente y futuro”, señaló Juan Espadas.“Alea iacta est”. Un día después de la efeméride de Julio César de vuelta de la Galia (49 a. C, el inicio de la guerra civil contra Pompeyo), Juan Espadas afronta un nuevo paso por el Rubicón, cuando se cumple año y medio de la disputa contra Susana Díaz y transcurrido apenas medio ejercicio desde la debacle socialista de las elecciones autonómicas. Espadas compareció arropado por sus secretarios generales (a excepción de Francisco Reyes, que se incorporó a la reunión por videoconferencia por compromisos ineludibles como presidente de la Diputación de Jaén) y el presidente del partido, Manuel Pezzi, para esbozar “el plan de trabajo hasta las municipales”, señalar sus objetivos “como oposición y gobierno alternativo” y comentar la “estrategia de la campaña de las municipales”, que se abordará también en la Comisión Ejecutiva Regional. Espadas confía en “ensanchar la mayoría” en los ayuntamientos. El líder socialista anunció que llevará al Parlamento la reforma de la relación de la Junta con los consistorios. También reclamó que “la norma debe ser la financiación incondicionada” a los ayuntamientos. Las expectativas pasan por “ganar, ganar y ganar. Y plantear los mejores equipos y candidaturas”, señaló. “Quienes se han puesto expectativas tan altas -8 de 8- ya veremos”, dijo en alusión al PP de Moreno: “Esto no es sólo poner la cara en un cartel, es tener argumentos políticos para mejorar la vida de la gente”.

“Donde hay un balance de gestión, ponerlo en valor. Sólo en las capitales, hay cuatro magníficos balances de gestión. Donde somos alternativas, queremos ilusionar y generar confianza. La ilusión y la confianza no se construye en unos meses, ya se lo digo yo en el ámbito de Andalucía”, declaró. “El ruido me gusta poco, me gusta la música. Expectativas y trabajo incansable. No especulo, tengo buen equipo. Como no lo he podido conseguir (llegar a la Junta), tengo aún más ganas. Tenemos la posibilidad de demostrar que el PSOE de Andalucía es mucho PSOE”, dijo Espadas, que también señaló que habló el lunes con Griñán y reiteró que espera que no entre en la cárcel a la vista del informe forense.

El secretario general del PSOE-A Juan Espada (c), acompañado de los secretarios de las provincias andaluzas, camino de la sede socialista. Francisco J. Olmo FOTO: Francisco J. Olmo Francisco J. Olmo

“Este semestre es la oportunidad de recoger frutos de la buena gestión realizada por los alcaldes y concejales. Es el momento de hacer balance y explicar el trabajo de proximidad en los 785 ayuntamientos, en los que el PSOE gobierna en 459, con 4.209 concejales que ‘han dado el callo’”, señaló Espadas. En definitiva, Espadas trató de abordar el “modelo de ciudad que presentan y las candidaturas”.

“El objetivo es reforzar el liderazgo local y la confianza mayoritaria que tradicionalmente ha tenido el PSOE-A en todos los municipios. La gente identifica las políticas socialistas a nivel local con lo que la gente demanda. La micropolítica es dar respuesta a veces con pocos recursos, imaginación y compromiso a los vecinos”, dijo el secretario general del PSOE-A.

“En estos cuatro años, nuestros responsables a nivel local han estado a la altura y estoy convencido de que van a obtener el apoyo. No son expectativas electorales sino la lógica de que cuando uno se deja la piel, si el trabajo se ha hecho bien, se conseguirán más adeptos”, añadió Espadas. “Han sido cuatro años difíciles para todos. Es el mandato de la pandemia. Reivindico aquí el trabajo de quienes han estado al frente en gobierno o en una oposición constructiva para hacer una administración más cercana que nunca en la pandemia”, defendió. “Han dado la cara siempre”, señaló Espadas, “resolviendo problemas incluso cuando no eran de su competencia y sin culpar a ningún otro gobierno y sin usar la confrontación o deslealtad en los momentos más difíciles de la pandemia”. “Los ayuntamientos son la puerta de urgencia de los ciudadanos. Frente a eso hemos tenido a un Gobierno andaluz de buena cara pero pocos hechos. Ni ha escuchado suficientemente ni de manera seria a esos municipios ni ha atendido sus reivindicaciones ni de lejos”, criticó.

Así, Espadas habló de un “voto crítico -por su parte- al Gobierno andaluz de Moreno, que no ha estado ni de lejos a la altura de lo que se requería”, expuso. “Desde el conocimiento personal con dos años y medio como alcalde de Sevilla”, el líder socialista denunció la falta de “respaldo” y “recursos” por parte de la Junta “más allá de reuniones”. “Hemos ejercido competencias que no eran nuestras y no hemos recibido los recursos”, dijo, poniendo como ejemplo el “gasto de limpieza y mantenimiento de los colegios. El Gobierno andaluz se quiso desentender pero sí estaba para los de ámbito privado”, criticó Espadas.

“Moreno acumula una deuda de lealtad y financiera con la que podríamos empapelar San Telmo para cubrir la indolencia del Gobierno andaluz. Mientras confronta con el Gobierno de España no tiene tiempo de ayudar a los vecinos”, censuró. Espada pasó a una defensa acérrima de la gestión del Gobierno central con “con más recursos para ayuntamientos, en torno a un 5%” en contraposición, dijo, a la Junta, que “reduce la Patrica en su peso proporcional en los Presupuestos desde 2018. Espadas pidió “una subida de 628 millones y sólo es de 10″, sin mencionar que en los últimos años de gobierno socialista la Patrica permaneció congelada.

La falta de recursos, según Espadas, “se traduce en incapacidad para la prestación de servicios a los ciudadanos” como “dependencia y servicios sociales comunitarios”. “De 180 días que marcaba la ley se ha pasado a 455 días que soportan los mayores en esas listas”, dijo.

Espadas llevará al Parlamento una propuesta de nuevo modelo de relación con ayuntamientos, con la reforma de Laula y exigió “mejorar definición de competencias como hizo Extremadura en 2019″. El líder socialista puso el ejemplo de “las VTC y el taxi”: “Se atribuyen funciones sin recursos incumpliendo el Estatuto”, expuso. Espadas reclama “que la financiación condicionada a los ayuntamientos sea la excepción, que se cumpla el estatuto, artículo 192. La norma debe ser la financiación incondicionada”. “Moreno no escucha al Consejo de Concertación Local y al Consejo de Gobierno Locales”, declaró. Espadas también planteará dos debates en el Parlamento: sobre los municipios de menos de 20.000 habitantes y sobre las áreas metropolitanas.

El líder socialista abogó por “no crear más burocracia sino mejorar servicios”, con el ejemplo del transporte público y admitiendo que “no se tomaron esas medidas con el PSOE pero es una propuesta de perfil propio y una promesa electoral”. Anunció que creará una comisión de expertos con catedráticos de derecho administrativo y la participación de agentes sociales, concejales y la oposición. Mañana mismo se reunirá en Castilleja de la Cuesta (Sevilla¨) para abordar el área metropolitana de la capital con 19 ayuntamientos.