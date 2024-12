«Con las limitaciones de la UE no habrá pescado fresco en el mercado»

«Llevamos cinco años con una problemática impresionante, con los recortes que va imponiendo Bruselas, especialmente para la flota de arrastre, pero la última propuesta es, directamente, que esta no funcione. Que no exista», lamentó el presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape), José María Gallart, avisando de que «la opción es 27 días de pesca al año y con eso está todo dicho: amarre definitivo de la flota y la desaparición total de la pesca de arrastre, la modalidad de pesca más importante que hay en el litoral mediterráneo, por la cantidad de especies que capturamos».

El representante de los pescadores andaluces precisó que se trata del producto que «sustenta los mercados», pero todo podría cambiar en un futuro inmediato porque «nuestra situación es crítica», debido a una paulatina pérdida de empleo y flota desde que existe «este reglamento tan malo que nos han impuesto desde Bruselas».

Así, «en 2019 una embarcación podía pescar 220 días al año» y «en 2024 estamos en una media de 130 días, lo que ha supuesto pérdida de capturas, de riqueza y de empleo». «Ya se han perdido más de 40 barcos», revelaron desde Faape, manifestando que «nos hemos ido adaptando porque no nos ha quedado otra, pero ha llegado el momento en el que la adaptación es imposible, tenemos que decir basta porque estas medidas no responden a la conservación de la pesca, sino a otros motivos que no llegamos a entender».

Con movilizaciones previstas para ayer y hoy ante la sede permanente de la Comisión Europea en Madrid, los trabajadores del mar reclaman «una solución, porque queremos que nos dejen pescar», como declaró José María Gallart. «La propuesta refrendada por el nuevo comisario Costas Kadis significaría la desaparición en el litoral mediterráneo español de 17.000 puestos de trabajo».

«Solo en Almería hablamos de cerca de 50 embarcaciones que desaparecerían, más los daños colaterales que implica», consideró el presidente de Faape, mostrando dudas sobre los criterios científicos seguidos por la UE basados «en informes que nadie sabe cómo hacen, cómo funcionan y si están bajo directrices políticas de la Comisión», ya que «no hay ningún científico español en ese comité» y «ninguno de los biólogos marinos que trabajan en el CSIC, catalogados como de lo mejorcito del mundo, están en el Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca».

De este modo, los pescadores entienden que «estudios propios del Instituto Oceanográfico Español ofrecen datos que nada tienen que ver con los informes que maneja la Comisión y esto está más que denunciado». Así, «el Ministerio de Agricultura va con esos informes a todos sitios, pero se basan en cifras que dicen que la merluza está muy, muy mal en el Mediterráneo y nosotros manejamos datos que nos indican que para nada es así, pero ahí se quedan porque hay directrices políticas medioambientalistas, de una visión verde, que no tienen sentido alguno», como denunció José María Gallart.

En este sentido, desde la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras reconocieron que «todos los grupos nos apoyan en nuestras demandas», pero «estos últimos años también hemos tenido el apoyo y luego hemos perdido la batalla en Europa». «Sin ser catastrofista sino realista, hablamos de la desaparición completa de la modalidad de arrastre en el Mediterráneo», asevera. «Que no nos vengan con ayudas o subvenciones, no las queremos», espetó Gallart, aduciendo que «los barcos se han hecho para pescar, para trabajar y mantener los puestos de trabajo».

Por su parte, desde la Junta de Andalucía, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco, reiteró el «rechazo frontal» a la propuesta de recorte, solicitando que, al menos, se prorrogue hasta 2026, el actual acuerdo de captura.

La propuesta de Bruselas es «inasumible»

La Junta de Andalucía, a través de su director general de Pesca, Acuicultura y Economía Azul, José Manuel Martínez Malia, tachó de «totalmente inasumible» la propuesta de la Comisión Europea que plantea reducir en un 79% los días de pesca en el Mediterráneo, lo que supone una media de 27 días de pesca, por lo que pidió su «retirada». La Junta mantiene su posición de rechazo: «Los pescadores andaluces de la modalidad de arrastre apenas pueden mantenerse con los 130 días actuales, por lo que dejarlo en tan solo 27 días al año es la ruina», declaró el consejero Fernández-Pacheco.