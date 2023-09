Alerta por la llegada a España de aceitunas de Marruecos con un alto contenido de pesticidas

El Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) ha alertado sobre la distribución en España de aceitunas importadas de Marruecos con un alto nivel de un pesticida prohibido en la Unión Europea (UE) por su peligrosidad. Una información ante la que ha reaccionado la organización profesional agraria COAG con el siguiente mensaje en las redes sociales: "De esto seguro que no hablaron Luis Planas ni sus colegas, los ministros de Agricultura de la UE, en su reunión de Córdoba"

Según el RASFF, el pasado día 18 de agosto se realizó un control fronterizo a ese envío de aceitunas (barbacoa) procedentes de Marruecos, siendo liberado el envío para su distribución. Los resultados de la analítica demostraron una presencia del insecticida Clorpirifos en una proporción de 0,067 mg/kg-ppm, cuando su Límite Máximo de Residuos (LMR) está fijado en 0.01 mg/kg – ppm, el mínimo detectable en laboratorio al ser una sustancia que no está autorizada, lo que ha sido calificado como un hecho grave, según ha informado Hortoinfo.

Captura de pantalla de la web RASFF La Razón

Las autoridades españolas han comunicado al RASFF este problema para la atención de las partes interesadas, señalando que esas aceitunas solamente se han distribuido en territorio español. En diciembre de 2019 la Comisión Europea prohibió totalmente por su peligrosidad el uso de Clorpirifos. Un grupo de investigadores de las facultades de Farmacia y Bioquímica y de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), junto con científicos de la Universidad Nacional de Comahue (Argentina), han comprobado que la exposición a bajas dosis de Clorpirifos (CPF) produce cáncer de mama.