Almería recibe en la COP de El Cairo el premio Estambul por impulsar la economía azul

El Ayuntamiento de Almería ha recibido el premio 'Istanbul Environment Friendly City Award' durante la Cumbre del Clima (COP) Mediterránea celebrada en El Cairo, un galardón que reconoce la apuesta municipal por la economía azul y la sostenibilidad.

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales, ha sido el encargado de recoger este reconocimiento en la capital egipcia, donde ha destacado que se trata de uno de los premios "más destacados del Mediterráneo" en materia de protección ambiental y sostenibilidad urbana.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el jurado ha valorado la integración de la sostenibilidad terrestre y marina en la gestión de la ciudad, así como la protección de la biodiversidad urbana y la relación con el entorno natural y costero.

La candidatura, presentada por la empresa municipal 'Almería 2030', es fruto del trabajo conjunto entre el Ayuntamiento, la Universidad de Almería (UAL) y diversos agentes económicos y sociales, alineada con la Agenda Urbana y los planes de mitigación climática.

Urdiales ha señalado que este premio pone en valor el "esfuerzo colectivo" para lograr avances reales en resiliencia climática, movilidad y regeneración urbana, reforzando la línea de trabajo mostrada en foros recientes como el congreso 'Sun&Blue'.

Los evaluadores han subrayado el compromiso de la capital almeriense para ampliar sus espacios naturales y promover proyectos que mejoren el bienestar de la ciudadanía, posicionando a la ciudad como un referente mediterráneo en acción climática.