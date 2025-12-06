Así es el túnel submarino más largo y profundo del mundo: una increíble obra de ingeniería al alcance de muy pocos

La construcción de infraestructuras a lo largo del mundo nos permite disfrutar de paisajes increíbles en los diferentes pueblos y ciudades. Tal es el caso de los puentes, con su respectiva altura, anchura o longitud que incluso rompen récords mundiales, como el caso del puente más alto del mundo, el del Gran Cañón de Huajiang, en China. Pero otras construcciones destacadas son los túneles submarinos, y así, en Noruega se construye el túnel submarino más largo y profundo del mundo, una obra de ingeniería al alcance de muy pocos.

Se trata de un megaproyecto diseñado para romper las marcas de longitud y profundidad de cualquier túnel de carretera conocido, y conectará islas y continentes. La infraestructura atravesará las profundas aguas del Boknafjord, con el objetivo estratégico de crear una conexión terrestre directa entre Randaberg y Bokn, dos municipios situados en regiones que dependían del uso constante de ferris para garantizar la movilidad tanto de sus ciudadanos como de mercancías.

El túnel es solo la guinda al proyecto de la autopista E39, de 1.100 kilómetros y que busca unir el norte y el sur de Noruega, sin interrupciones marítimas. Así, esta obra de ingeniería moderna será el considerado desafío técnico más monumental, que formará parte del plan para completar el proyecto.

Se construye el túnel submarino más largo y profundo del mundo: Así es el Rogfast, de Noruega

El túnel Rogfast contará con 26,7 kilómetros de extensión, y un tramo que desciende hasta 392 metros bajo el nivel del mar. Gracias a esa vía, se reducirá el viaje actual a 35 minutos gracias a sus dos tubos gemelos de tráfico unidireccional. Además, cuenta con el visto bueno de Europa.

No obstante, las autoridades conocen que la complejidad técnica es enorme, pues el proceso necesitará de un método de perforación y voladura, con capas de gneis, granito y zonas fracturadas que exigen esfuerzos constantes. Así, precisará de equipos robotizados que cargan explosivos a diario para seguir avanzando dentro del macizo rocoso, pero cada detonación, requiere ventilación meticulosa, la retirada de escombros antes de reiniciar el ciclo y mediciones de estabilidad.

En la construcción, asimismo, se realizará un intercambiador subterráneo a 250 metros de profundidad ara conectar con la isla de Kvitsoy, sistemas de ventilación de alta capacidad capaces de gestionar aire, presión y humo en uno de los entornos subterráneos más profundos del continentes, así como una red de pasos transversales cada 250 metros para seguridad y evacuación. Necesario para lograr esa longitud y profundidad para romper récords mundiales.

En total, se estima que unos diez millones de metros cúbicos de roca, material que ya está siendo reutilizado en proyectos costeros, así como obras regionales. Con respecto al coste, la obra superará los 1.700 millones de euros, que equivale a unos 20.600 millones de coronas noruegas.

El proyecto lleva en proceso varios años, y si bien en 2019 se detuvo por sobrecostes, la construcción retomó el ritmo poco después, en 2021, desde entonces de forma ininterrumpida. El objetivo es abrir el paso al tráfico en 2031 y completar la puesta en servicio total alrededor de 2033.

China busca construir el túnel submarino más largo del mundo: rompería todos los récords, incluido el de Noruega

Pero el túnel submarino Rogfast no será la única infraestructura de este calibre que apostará por romper todos los récords, puesto que China también pretende construir una obra colosal de un calibre similar, e incluso podría mejorar esos registros: un corredor ferroviario subterráneo de unos 123 kilómetros, de los cuales más de noventa discurrirán bajo el mar, es decir, el túnel submarino más largo jamás construido.

Se tratará del Bohai Strait Tunnel Project, que pretende unir las penínsulas de Liaodong y Shandong, es decir, se situarán región nororiental china, uno de los polos industriales más relevantes del país. Un túnel que aparecerá para dar solución a un problema que arrastra durante años: la falta de una conexión directa entre ambos territorios. Con el nuevo túnel, el viaje se reducirá a unos cuarenta minutos, permitiendo un flujo continuo de trabajadores, turistas y productos.