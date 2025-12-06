"Joder la marrana" no es una expresión más y casi nadie sabe de donde viene

Con la campaña de vendimia ya terminada en todas las zonas de la comunidad -la última esta semana enRibera de Duero,con una producción total de 129.555.457 kilogramos de uva, lo que supone la segunda más abundante de la última década en este enclave-, es ya el momento y el tiempo del reposo para los viñedos así como del saneamiento y el cuidado de los sarmientos y las cepas para que estén listas para la siguiente temporada.

De hecho, este aclareo que se hace en la viña es esencial para la siguiente añada. Tras la recolección de las uvas, las plantas entran en un periodo de letargo que se prolonga unos meses hasta lo que se conoce como el “lloro de la viña” o movimiento de la sabia, momento en el que de nuevo la vid sale la luz después de un merecido descanso invernal. De ahí la importancia de adecentar la viña en estos meses previos a la primavera.

España es un país para bebérselo en cuanto a vinos se refiere, donde existe una cultura vitivinícola ancestral que ha ido evolucionando a lo largo de la historia hasta llegar a nuestros días, y que presume de elaborar muchos y grandes vinos, algunos de los cuales están considerados entre los mejores del mundo.

El mundo del vino y todo lo que le rodea es apasionante, desde el arte de pisar la uva con el primer mosto hasta la elaboración del propio vino como puntos culminantes.

El vino tiene un poder cultural y social enorme que va más allá que el cultivo de la uva y el trabajo en los viñedos, puesto que hay una gran cantidad de servicios y actividades detrás, además de patrimonio, tradición, folclore y turismo.

La viticultura es una disciplina que combina la ciencia y el arte en el viñedo para producir vinos con diferentes características y sabores pero también es arquitectura, la forma de trabajar la tierra y cultivar la vid o los utensilios que se utilizan.

Ahora el vino se elabora en bodegas modernas que cuentan con lo último en tecnología para poder investigar e innovar, como robots que se encargan de remover el sombrero del vino que se crea durante la fermentación y de elininar impuerzas y extraer lo mejor de la uva,y elaborar los vinos de gran calidad.

Pero hasta no hace mucho el vino se hacía en los denominados como lagares, una de las estructuras más representativas de la arquitectura del sector vinícola que hoy en día tienen un sentido más turístico y ornamental, aunque se siguen utilizando para elaborar vinos de forma más artesanal y principalmente para el consumo propio de pequeños viticultores.

Y esta viticultura trae consigo un vocabulario amplísimo de términos y expresiones en todos los ámbitos relacionados con el vino, que revelan lo atávico de esta cultura y la riqueza del español, el idioma de Cervantes que hablan hoy más de 600 millones de personas en todo el mundo.

Si se refiere al proceso de crianza y elaboración del vino, los términos más conocidos son "vendimiar, que es recoger la uva, y "catar", que es lo mejor de todo, puesto que se trata de probar el vino con tranquilidad para intentar sacar sus sabores y olores.

Pero también hay otros menos populares que habitualmente conocen los que se dedican a ello, como "destallar" que se refiere a quitar los tallos inútiles de la vid; "azufrar" que viene a significar espolvorear las viñas con este elemento químico para proteger a la planta de enfermedades como oídio y otras plagas; o "despalillar", que en Román Paladino es quitar el escobajo a la uva.

En el proceso de elaboración del vino, una parte importante es la "fermentación", que no es otra cosa que añadir al mosto extraído de la uva una serie de levaduras que se sedimentan en el fondo del tanque donde el vino va cogiendo su punto. Y cuando se pasa vino de un sitio a otro, esta acción se llama "trasegar".

También hay expresiones como "duchar la uva", que es rociar con vapor de agua el fruto que acaba de recogerse, una práctica habitual entre los viticultores.

O como la protagonista de estas líneas: "Joder la marrana", que están relacionadas con la viticultura, aunque no lo parezca, y que casi nadie acierta cuando se pregunta por ello.

Se trata de un dicho popular que se utiliza en estos tiempos para hacer referencia a algo que se fastidia o se estropea.

Por ejemplo, "con lo bien que estábamos hablando y llega este a jodernos la marrana", es una frase que se escucha en cualquier parte de España y que explica muy bien su peculiar significado.

Mucha gente piensa que el origen de esta expresión tiene que ver con el animal del que se aprovecha todo, hasta los andares, aunque el chirriar de ese engranaje de madera al girar recuerda al gruñido del cerdo.

Pero no, ya que este dicho tiene un germen relacionado con la forma de elaborar el vino antiguamente.

Y esta es la explicación:

Los lagares de vino disponen de diversas maquinarias y depósitos y son los lugares donde tradicionalmente se pisaba la uva para la obtención del mosto. Suelen estar excavados en el suelo, están forrados de piedra, cerámica o cemento y cuentan con una prensa que sirve para aplastar el fruto.

El lagar tradicional de viga y husillo tiene planta rectangular y dispone de dos pilas grandes y separadas que se encuentran a distintos niveles. En la pila superior se deposita la uva cosechada y en el nivel inferior, llamado pililla o pozal, cae el mosto resultante de prensar los racimos que posteriormente se sacará en cubetas, pellejas o cántaras. Las pilas están conectadas mediante un canal que recibe diferentes nombres como piquera o viznera.

Una viga grande y robusta atraviesa la construcción para el prensado, donde destaca el pilón, una piedra que sirve de contrapeso para exprimir la uva, que se une a la viga mediante el husillo, una especie de tornillo gigante que permite a esta subir y bajar para prensar el fruto. El lagar funciona mediante un mecanismo de palanca y se usa un conjunto de maderos llamado castillo que se coloca sobre la uva para favorecer el prensado.

La masa de uvas se cubre de unos tablones en posición transversal llamados “marranos” sobre el cual se apoya la “marrana”, cima de la pirámide y punto de contacto con la viga. Es en ese momento, cuando la prensa está preparada para ponerse en funcionamiento bajo las ordenes del maestro lagarero.

Por lo que la frase "joder la marrana" proviene de la acción de sabotear la noria a través de atrancarla con algún palo o barra de hierro e incluso echando arena. De ese modo se impedía el giro de la misma siendo un perjuicio para el dueño del lagar.

El español es un idioma rico y variado en refranes y dichos populares transmitidos de padres a hijos desde tiempo inmemoriales que han sobrevivido y se siguen utilizando, sobre todo por los gentes del medio rural, que utilizan metáforas basadas en la observación del mundo natural que nos rodea.