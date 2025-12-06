Caso Torrejón: una grabación realizada bajo presión, un audio editado y la denuncia de una enfermera

El caso del Hospital Universitario de Torrejón ha derivado esta semana en un complejo episodio político-sanitario. El audio filtrado del consejero delegado de Ribera Salud, Pablo Gallart, en el que supuestamente instaba a rechazar pacientes y aumentar las listas de espera para incrementar beneficios, ha acabado provocando que el Ministerio de Sanidad se decida a hacer una investigación sobre los hospitales públicos de gestión privada y desatando un nuevo choque institucional entre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y el de Pedro Sánchez después de que el consejero delegado fuera apartado de su cargo. Sin embargo, en las últimas horas se han ido conociendo nuevos detalles que han dado un giro inesperado a esta historia. Sobre todo cuando se ha sabido que una enfermera del centro denunció ante la Policía que supuestamente "fue presionada" para grabar en secreto una reunión interna. Su testimonio ha cambiado por completo el relato, según explica el propio CEO en un comunicado dirigido a las personas de su entorno que demuestran que, tras el escándalo, se esconden rencillas personales, según ha podido constatar la Consejería de Sanidad.

Al parecer, la enfermera habría contado a la Policía que recibió "presiones" de laanterior gerente (sobrina de la anterior CEO de Ribera y ambas fuera del hospital), para grabar la reunión en la que participaba la cúpula directiva del hospital. Esa grabación sería luego la base del audio filtrado a los medios, pero, según la carta de Pablo Gallart, no se difundió íntegro, sino editado para ofrecer una versión distorsionada de lo ocurrido.

"El audio publicado en los medios esta semana había sido editado y recortado, eliminando partes sustanciales del mismo, con el fin de pretender tergiversar el fondo de los mensajes que se dieron en esa reunión de trabajo entre managers de la empresa", relata en el comunicado el gerente. Añade que un notario certificará qué frases pertenecen al audio real ya que la conversación completa demuestra que nunca ordenó aumentar listas de espera para obtener beneficios. Gallart sostiene que la diferencia entre ese audio íntegro y el publicado por los medios es abismal. "No sé quién es el autor de dicha edición malintencionada, si el periodista o su fuente. Como no soy juez, será el juzgado correspondiente quien llegue a su propia conclusión".

La carta del CEO, enviada a su entorno cercano y en la que trata de separar su papel personal del cargo directivo, intenta reconstruir lo sucedido desde el inicio. “Hasta ayer no he podido defenderme de las acusaciones falsas que se han vertido sobre mi persona”, señala, antes de revelar que ha logrado escuchar finalmente la grabación íntegra. Según explica, la denuncia de la trabajadora (a quien agradece expresamente el gesto calificándola de “heroína”) le ha permitido obtener el archivo completo de 1 hora y 21 minutos.

En otro tramo de la carta, Gallart insiste en la existencia de motivaciones políticas externas al hospital: “Durante toda nuestra trayectoria empresarial hemos sido víctimas de ataques infundados por motivos políticos”, afirma. Asegura además que su prioridad ha sido siempre defender a los profesionales del centro: “Nunca trabajaría en una empresa que no tuviera unos valores éticos estrictos”, concluye.

La carta también aborda los datos de gestión del centro. “Los resultados están ahí”, afirma, recordando que las listas de espera de Torrejón han mejorado este trimestre y que el hospital supera las 40 auditorías anuales sin que se haya detectado irregularidad alguna. “La Consejería lo reconoce: somos uno de los mejores centros de la red”, sostiene.

Mientras tanto, los informes internos de la Comunidad han ido cerrando filas en torno al hospital. El Ejecutivo autonómico sostiene que no se reutilizó material sanitario de un solo uso, que no han existido quejas de pacientes y que las listas de espera están “muy por debajo” de la media regional. Fuentes de Sanidad dan veracidad conflicto interno entre la anterior gerente y parte del equipo como origen del escándalo. Insisten en que el audio difundido estaba “fuera de contexto” y que en la parte omitida Gallart decía claramente: “Estamos dispuestos a continuar con el proyecto aunque la rentabilidad sea cero. Siempre tendremos que estar con una lista de espera mucho menor que la pública. De lo que estamos hablando es de cómo podemos hacer para que Torrejón sobreviva”.

El último capítulo del culebrón lo ha escrito la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ha pasado al ataque. “¿Qué hemos hecho esta semana antes de empezar a negar, insultar y arremeter?”, preguntó, visiblemente molesta, antes de recordar que los pacientes otorgan al hospital una nota de 8,6 sobre 10. Ayuso fue especialmente contundente al rechazar las acusaciones de malas prácticas. La presidenta acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de querer “poner en tela de juicio” la sanidad madrileña aprovechando un conflicto interno del centro. “No se puede cargar contra todo un sistema sanitario ni contra sus profesionales”, insistió. “Si dicen que se ha utilizado material reutilizado, eso implica negligencia de los profesionales. Y eso no lo voy a asumir”, afirmó.

Al parecer, es una de las conclusiones de la última inspección realizada desde que saltó la polémica, que se une a las otras 40 y que, según el Gobierno regional, se hacen anualmente a este centro hospitalario de gestión privada por parte del Grupo Ribera Salud. Unas inspecciones que no van a ser las últimas. "Las vamos a seguir incrementando, porque no lo queremos dejar aquí. ¿Y qué se arroja de esta inspección que este hospital recibe por parte de sus pacientes? Un 8,6 de 10 de media", ha dicho con contundencia.

A la hora de poner la lupa en la gestión de este hospital, el Ejecutivo autonómico ha constatado ya varias cosas: que tiene unas listas de espera "inmejorables" muy por debajo de la media regional, que ha aumentado su plantilla y actividad, que no ha habido quejas hasta el momento de los usuarios, y que no se reutilizó material sanitario de un solo uso. "Por eso no se puede poner en tela de juicio ni a todo el sistema sanitario por mucho que lo esté promoviendo Pedro Sánchez directamente, como ha hecho esta semana, o a los profesionales de este hospital", "Si dicen que se ha utilizado material reutilizado desde otros de otros pacientes, eso significa que ha habido negligencia por parte de los enfermeros y del profesional sanitario del hospital. Y eso no lo voy a asumir", ha dicho con rotundidad.