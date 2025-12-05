El Banco de España designa al Santander como única entidad española de importancia sistémica mundial para 2027

El Banco de España ha vuelto a designar a Banco Santander como única entidad de importancia sistémica mundial (EISM) en 2027, una categoría en la que se encuentra desde el 1 de enero de 2016, y ha establecido su colchón de capital macroprudencial para ese año, según ha informado a través de un comunicado.

Para tomar esta decisión, el supervisor ha tenido en cuenta la lista de bancos de importancia sistémica global (G-SIB, por sus siglas inglés) publicada recientemente por el Consejo de Estabilidad Financiera.

El banco presidido por Ana Botín ha obtenido una calificación de 203 puntos básicos en la metodología del Comité de Basilea, que se utiliza para identificar a las EISM, y seguirá, por tanto, sujeto a un requerimiento adicional de capital de nivel 1 ordinario (CET1, por sus siglas en inglés) equivalente al 1% de su exposición total al riesgo en base consolidada. El supervisor explica que este colchón de capital tiene como objetivo reforzar la solvencia de estas entidades y mitigar los efectos sistémicos que sus eventuales dificultades pudieran ocasionar al sistema financiero, así como compensar la posible ventaja competitiva de estas entidades en los mercados de financiación frente a entidades de menor tamaño, según recoge EP.

La metodología desarrollada por el Comité de Basilea estima la importancia sistémica mundial de una entidad a partir de variables relacionadas con su actividad y modelo de negocio (en concreto, el tamaño por volumen de activos, la sustituibilidad y complejidad de los servicios prestados, las interconexiones con otras entidades financieras, así como el volumen de su actividad internacional) en relación con las mayores entidades bancarias a nivel mundial.

El Banco de España señala que Santander será previsiblemente designado como otra entidad de importancia sistémica (OEIS) para 2027. De esta forma, el colchón de capital efectivo exigible a Santander ese año como entidad de importancia sistémica mundial será el mayor entre el colchón EISM y el colchón OEIS, que será fijado más adelante.

El Banco de España ha informado de que la decisión de EISM adoptada ha sido previamente notificada al Banco Central Europeo (BCE) y a la Junta Europa de Riesgo Sistémico, y comunicada con antelación a la Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera (Amcesfi), según lo estipulado en el Real Decreto por el que se creó este organismo.

Indica también que las designaciones de entidades de importancia sistémica son objeto de revisión anual. La próxima decisión de EISM será adoptada previsiblemente a finales de 2026 y fijará el colchón de capital asociado correspondiente a 2028, en línea con los plazos y prácticas habituales de otras autoridades nacionales en la Unión Europea.