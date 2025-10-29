Sucesos
Una decena de almerienses evacuados de un crucero hundido en el río Nilo tras un incendio
Los afectados han perdido sus pertenencias
Una decena de almerienses ha sido evacuada de un crucero que se ha hundido en el río Nilo, a la altura de Luxor (Egipto), tras declararse un incendio a bordo, según han informado este martes a EFE familiares de los afectados.
Las mismas fuentes han señalado que los pasajeros se encuentran en buen estado y han sido evacuados sin problemas, aunque han perdido todas sus pertenencias.
Según las fuentes, además de los almerienses habría otros españoles y alrededor de sesenta ciudadanos italianos entre los ocupantes del barco, si bien por el momento no han trascendido sus lugares de procedencia concretos ni el número total de personas afectadas.
