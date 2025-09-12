Un pitbull se enfrenta a la Guardia Civil en Almería durante el desmantelamiento de un punto de droga

La Guardia Civil ha desmantelado en Roquetas de Mar (Almería) un punto activo de venta de estupefacientes en la barriada de las 200 viviendas, en una operación en la que los agentes tuvieron que enfrentarse a un pitbull en estado agresivo que dificultó el acceso a la vivienda.

Según ha informado este viernes en un comunicado la Comandancia de Almería, la actuación se enmarca en la operación 'Puvicen', abierta a principios de septiembre tras detectarse la posible existencia de un punto de distribución de droga en la zona.

Durante el registro de la vivienda, los agentes hallaron a cuatro personas consumidoras de estupefacientes y localizaron a los presuntos responsables del punto de venta, dos varones de 28 y 37 años que han sido detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública.

En el interior del inmueble se intervinieron diversas sustancias estupefacientes, entre ellas cocaína y heroína, así como dinero en efectivo, una balanza digital de precisión, un táser, un spray de defensa y un arma blanca de grandes dimensiones, con una hoja de 45 centímetros.

La irrupción en el domicilio se vio entorpecida por la presencia en el salón de un perro de raza pitbull en actitud muy agresiva, que obligó a solicitar la ayuda de una empresa especializada para retirar al animal de manera segura y permitir a los agentes asegurar la vivienda.

La operación ha sido desarrollada por efectivos del Área de Investigación de Roquetas de Mar y de la Patrulla de Reserva de Compañía (PRC) de El Ejido (Almería), dentro del plan estratégico de la Guardia Civil contra el tráfico, cultivo y elaboración de drogas en el Poniente almeriense.

Los detenidos, junto con las diligencias, la droga y el material incautado, han quedado a disposición del Juzgado de guardia de Roquetas de Mar.