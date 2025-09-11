A prisión la supuesta "autora intelectual" del rapto y violación de una mujer en Albox (Almería)

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Purchena (Almería) ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de la mujer detenida por inducir, presuntamente, la violación y secuestro de una mujer en un barrio del municipio de Albox el pasado mes de julio.

La supuesta "autora intelectual" de estos hechos había sido puesta en libertad por la Guardia Civil tras ser detenida en julio, sin comparecer en sede judicial, debido a su avanzado estado de embarazo, según han indicado a Europa Press fuentes del TSJA.

No obstante, la sospechosa fue citada durante la jornada de este miércoles en sede judicial para prestar testimonio. Tras su declaración, la juez ordenó su ingreso en prisión por los presuntos delitos de agresión sexual, detención ilegal y lesiones.

Por otra parte, la Guardia Civil sigue investigando para localizar y arrestar al presunto autor material de la agresión sexual a esta vecina de Macael, puesto que, si bien está identificado, aún no ha sido detenido por los hechos que se remontan al pasado 12 de julio.

La investigación, que sigue en curso, apuntaba que la agresión sexual fue planificada con anterioridad y tendría un trasfondo sentimental, sentido en el que la detenida habría contado con un socio para completar un plan destinado a vejar y agredir a la víctima.

La Guardia Civil mantiene abiertas las diligencias para localizar al presunto autor material de los hechos, cuya identidad aún no ha trascendido y sobre quien pesa la principal responsabilidad de la ejecución de la agresión.

El suceso provocó una gran conmoción en el municipio macaelense, donde a finales de julio se produjo una multitudinaria concentración ciudadana en demanda de "justicia" para su vecina, con pancartas con mensajes como 'Todos somos Pili', 'Justicia ya' o 'Tu dolor no se borra'.

"Pili fue secuestrada en su pueblo, trasladada a Albox por la fuerza y allí, vejada y violada. Presuntamente una mujer ha sido la autora intelectual y un hombre el autor material de la agresión. La mujer fue detenida y puesta en libertad pocas horas después por motivos de salud, y el hombre aún se encuentra en paradero desconocido", indicaban entonces al respecto desde el Ayuntamiento.

A través de un manifiesto, el alcalde de Macael, Raúl Martínez, pedía que se destinaran "más efectivos a la persecución del violador". "Que sea detenido y puesto a disposición judicial, utilizando para ello todos los medios necesarios, incluidos grupos especializados de la Guardia Civil a nivel nacional. No es razonable que catorce días después el agresor siga libre", señalaba hace ya dos meses.