Muere una mujer atropellada por un autobús en Almería

Una mujer de 53 años ha perdido la vida este jueves a primera hora de la mañana tras ser atropellada por un autobús en Almería capital, según han informado a EFE fuentes del 112 de Andalucía y del Ayuntamiento de la ciudad.

El siniestro ha tenido lugar sobre las 07:25 horas en el sentido ascendente de la avenida Federico García Lorca, a la altura del cruce con la calle Canónigo Molina Alonso.

Hasta el lugar han sido movilizados efectivos de la Policía Nacional, Policía Local y sanitarios del 061, que no han podido hacer nada por salvar la vida de esta mujer, que habría fallecido en el acto.

Según han precisado desde el consistorio capitalino, la víctima tiene 53 años y es vecina del municipio vecino de Huércal de Almería, apostillando que el vehículo que la ha atropellado no pertenece al servicio municipal de autobuses.

Han añadido que la Policía Local investiga las circunstancias del suceso, por ejemplo si el semáforo daba paso al tráfico o a los peatones, además de realizar las correspondientes pruebas de alcoholemia y drogas al conductor, toda vez que la zona ha sido acordonada.