La Mesa del Ferrocarril denuncia el “maltrato” a Almería tras otro retraso del Intercity

La Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería ha denunciado este martes el “maltrato ferroviario” que, a su juicio, sufre la provincia después de que el Intercity Almería-Madrid acumulase ayer más de dos horas de retraso, con un tiempo total de nueve horas y veintitrés minutos de viaje.

El portavoz de la plataforma, José Carlos Tejada, ha asegurado que la situación es “ya insostenible” y que por parte de Renfe “no se está haciendo nada para mejorarla”. “No encontramos en el diccionario qué calificación dar a esta grave situación ferroviaria. Este maltrato por parte de Renfe nos parece de una responsabilidad muy grave”, ha manifestado en declaraciones remitidas a los medios.

En declaraciones remitidas a los medios, Tejada ha recordado que la Mesa solicitó el pasado abril una reunión con el presidente de Renfe, pero que, pese a las promesas del director general adjunto, Sergio Bueno, “a día de hoy seguimos sin tener ninguna noticia ni visita para abordar los problemas del servicio”.

La organización ha reprochado además la “actitud pasiva” del subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, al que acusa de “no ejercer su responsabilidad institucional ni mantener interlocución con la sociedad civil”. “Un representante institucional debe tener siempre las puertas abiertas, y eso no está ocurriendo”, ha añadido Tejada.

La Mesa ha lamentado asimismo que la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso siga “dilatando en el tiempo” la reunión que se anunció hace dos meses. En ese encuentro, según ha avanzado, la plataforma pretende exponer tanto sus reivindicaciones históricas como los “graves problemas” del servicio ferroviario actual.

“Es una vergüenza que día tras día los viajeros que vamos a Madrid nos encontremos con retrasos, averías en el aire acondicionado e incidencias de todo tipo. El contador de problemas está disparado y es totalmente inaceptable”, ha declarado.

Tejada ha anunciado que la comisión permanente de la Mesa se reunirá el próximo viernes para acordar nuevas acciones y ha insistido en que “Almería es, probablemente, la provincia más maltratada de España en materia ferroviaria”.

“Mientras llega la alta velocidad, nuestra provincia necesita un servicio ferroviario digno, y para eso Renfe y el Ministerio de Transportes deben ponerse las pilas de una vez por todas”, ha concluido