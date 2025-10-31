La Policía investiga un robo con destrozos en la iglesia de San Roque de Almería

La Policía Nacional investiga un robo cometido en la iglesia de San Roque, en el barrio almeriense de Pescadería, donde los autores han causado destrozos en el interior del templo y se han llevado el dinero del limosnero y del lampadario.

Fuentes policiales han indicado a EFE que el suceso, ocurrido durante la noche, presenta una “brutalidad inusual” y que los agentes de la Policía Científica y de la Policía Judicial trabajan conjuntamente para esclarecer los hechos.

Los investigadores han constatado que los autores forzaron los accesos y llegaron a provocar daños en varios elementos del mobiliario litúrgico.

Otras fuentes próximas al caso han apuntado a EFE que incluso los intrusos llegaron a defecar dentro del templo antes de abandonar el lugar.

Según un comunicado difundido por las hermandades del Calvario y de la Virgen del Carmen, con sede en esta iglesia, no se han producido daños personales ni se han sustraído objetos de las imágenes sagradas ni del patrimonio artístico o litúrgico.

Ambas hermandades han trasladado un mensaje de tranquilidad a los fieles y vecinos, asegurando que las imágenes se encuentran en perfecto estado y que confían en que el robo haya sido un hecho aislado.