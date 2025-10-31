Acceso

Ejército

Muere un militar tras explotar una granada durante unas maniobras en Almería

Otro ha resultado herido en el mismo incidente

Imagen de archivo del Ejército de TierraEjército de Tierra
  • Manuel Weiss
    Manuel Weiss
  • Redacción Andalucía
Almería Creada:
Última actualización:

Un militar ha muerto y al menos otro ha resultado herido de gravedad este viernes tras la deflagración de una granada en el campo de maniobras 'Álvarez de Sotomayor', de Viator (Almería).

Por su parte, fuentes del 112 de Andalucía han concretado que sobre las 11:00 horas se ha recibido en el teléfono único de emergencias la primera llamada que alertaba de una posible deflagración en estas instalaciones anexas a la base 'Álvarez de Sotomayor', sede de la Legión.

