Pulpí aspira a ser centro internacional de distribución

El proyecto promovido por la entidad MKTO Catal Importaciones para crear un nuevo centro logístico en Pulpí (Almería) para la distribución internacional de mercancías ha sido declarado inversión empresarial de Interés Estratégico en Andalucía y verá acelerados todos los procesos administrativos, tras la reciente resolución adoptada por el Consejo de Gobierno de la Junta. La actuación, que centralizará la distribución de todos los productos de esta empresa en un nuevo polo industrial de 74.000 metros cuadrados, conlleva una inversión que podrá superar los 100 millones de euros en la localidad, además de prever la contratación de 132 personas en fase de construcción y 150 más durante la fase de explotación.

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, anunció la declaración de Interés Estratégico de Makito junto a la del «Starlite Music World» en Estepona (Málaga), explicando que ambos «pasarán a la unidad aceleradora de proyectos» y que «se va a reducir a la mitad el plazo de su tramitación». Además, «contarán con un funcionario de referencia que les va a ayudar» con toda la documentación, en «una nueva iniciativa de colaboración público-privada, que va a generar un retorno social, económico y tributario», destacó la consejera, aduciendo que «se va a crear empleo, se va a prestar un mayor servicio por parte de la iniciativa privada, pero también se va a lograr una mayor recaudación».

En un momento en que las obras de la Alta Velocidad entre Murcia y Almería se encuentran ya por encima del 50% de ejecución en los tramos comprendidos entre Pulpí y el Río Andarax, Makito añadirá «valor industrial» al polígono conocido como La Fuente en el municipio pulpileño. Esta sociedad con origen en la propia localidad se dedica a la fabricación de productos publicitarios y relacionados con el merchandising, contando ya con sedes en Madrid y Barcelona; además de delegaciones en países como Francia, Países Bajos e Italia. Sus redes comerciales, a través de partners y asociados, extienden su alcance también hasta Polonia, Hungría o Grecia. Con esta operación de ampliación, la empresa pretende mejorar la gestión de su stock y ampliar aún más su capacidad comercial internacional.

«Un proyecto de estas dimensiones nos llena de orgullo a los pulpileños, porque surgió de un negocio muy pequeñito que ha crecido hasta la empresa pionera que es a día de hoy, y porque supone un importante foco de creación de empleo y de riqueza en toda la comarca», valoró el alcalde de esta localidad de algo más de 10.000 habitantes, Juan Pedro García. El regidor se congratuló por esta declaración de Interés Estratégico señalando que «Pulpí se ha conocido más por su agricultura y ganadería, o por el turismo y nuestra geoda, pero noticias como esta dejan más patente nuestro empuje empresarial y nuestras ganas de crecer».

«Tenemos grandes empresas con sus raíces en el municipio y aquí encontramos un nuevo ejemplo de nuestro espíritu emprendedor», añadió García, puntualizando: «Makito fue creciendo en el polígono 1 de la localidad, pero se le ha quedado pequeño y ahora ha adquirido una gran extensión del polígono La Fuente, tanto para unificar todas las instalaciones como para crear nuevos módulos que ampliarán su actividad y, con ello, la generación de empleo».

La intervención millonaria autorizada para Pulpí tiene un horizonte de cinco años, pero los primeros trabajos no tardarán en llegar tras la consideración otorgada por la Junta de Andalucía, lo que «tendrá un impacto directo no solo en nuestro pueblo, sino en toda la comarca y me atrevería a decir que en toda la provincia», declaró el regidor. De hecho, entre los principales retos para un municipio en el que «ya son miles las personas que se desplazan a diario para trabajar», está el «avanzar en el problema más importante que tenemos ahora mismo, que es el de la vivienda». Juan Pedro García indicó que «tenemos mucho trabajo para el ritmo de crecimiento actual de la vivienda, sobre todo en régimen de alquiler, donde no avanza tan rápido como quisiéramos». Mientras los datos apuntan a que 70 de los 103 municipios de la provincia de Almería pierden población, en Pulpí «el censo ha crecido en 800 personas solo el último año», por lo que «las administraciones tenemos que centrarnos ahora en que los trabajadores y sus familias puedan residir aquí, con actuaciones destinadas a mejoras en educación, sanidad y vivienda», declaró para LA RAZÓN el alcalde pulpileño.