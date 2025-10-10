Andalucía decrece en más de 6.300 personas en el primer trimestre de 2025

El crecimiento natural en Andalucía (diferencia entre los nacimientos y las defunciones) ha sido negativo en 6.369 personas en el primer trimestre de 2025 respecto al mismo período del año anterior.

Esta bajada de la población en el primer trimestre de este año se ha debido a que se produjeron 14.360 nacimientos, un 1,7 % menos, y a 20.729 defunciones, un 0,2 % menos, según los datos provisionales de las Estadísticas del Movimiento Natural de la Población (MNP) que publica este viernes el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

Por su parte, los matrimonios aumentaron un 16,2 % hasta sumar 5.267 en el primer trimestre de este año, en el que se produjeron 14.150 partos, de los que el 1,7 % fueron múltiples (238 dobles y 3 triples), que dieron lugar a 14.360 nacimientos (nacidos vivos) y algo más de la mitad (51,9 %) fueron niños.

El 46,9 % de los nacimientos correspondieron a madres casadas. Los nacimientos en los que algún progenitor era extranjero fueron 3.047 y supusieron el 21,2 % del total, destacando las provincias de Almería y Málaga, donde este porcentaje se situó en el 41,2 % y 32,9 % respectivamente.

La edad media de las madres fue de 32,7 años. En el 33,1% de los nacimientos, las madres tenían una edad comprendida entre los 30 y los 34 años, siguiéndole en importancia el volumen de madres entre 35 y 39 años, con un 27,3 %.

En cuanto a las defunciones, el 51,3 % fueron hombres, y el 70,2 % fueron de personas mayores de 74 años, siendo más frecuentes entre 85 y 89 años (18,3 %).

Por sexos, el grupo de edad de mayor frecuencia varía, siendo entre 90 y 94 años (22,3 %) para las mujeres y entre 80 y 84 años (16 %) para los hombres.

Las defunciones de extranjeros representaron el 5,1 % del total.

De los 5.267 matrimonios, 201 fueron entre personas del mismo sexo (3,8 % del total) y el 51,7 % de estas uniones fueron entre mujeres.

El 19,8 % de los matrimonios (1.043) correspondieron a uniones en las que algún cónyuge era extranjero.