El "caso Mascarillas" de Almería ya tiene juez: Instrucción 6 asume la causa

El caso Mascarillas, que investiga presuntas mordidas en la adjudicación de material sanitario y obras públicas en la Diputación de Almería, ya tiene nuevo instructor, tras la abstención por "amistad íntima" de la magistrada María Belén López con uno de los investigados.

Según han confirmado fuentes judiciales a EFE, la causa ha sido asumida por el magistrado Manuel Rey Bellot, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Almería, en virtud de un reparto especial acordado por los jueces de instrucción almerienses para casos en los que se produce una abstención o recusación.

Aunque inicialmente desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se informó de que la causa pasaría al Juzgado de Instrucción número 2, fuentes de dicho órgano precisaron posteriormente que no sería hasta este martes cuando se conociese al sustituto de acuerdo a las "normas de reparto".

Todo ello porque en este caso no opera la sustitución ordinaria, por lo que se designaría mediante un acuerdo específico y no por el turno ordinario.

Según las fuentes consultadas por EFE, la designación del nuevo magistrado se ha realizado conforme a un acuerdo de la junta sectorial de jueces de instrucción de Almería de fecha 21 de abril de 2021 -aprobado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en mayo de ese mismo año-, que establece un cuadro específico para casos de abstenciones y recusaciones.

Por su parte, la Audiencia de Almería considera que la causa de abstención está plenamente justificada basándose en las "manifestaciones de la propia juez afectada", María Belén López, quien solicitó apartarse del procedimiento la pasada semana alegando una "amistad íntima" con uno de los principales investigados.

La Audiencia ordenó a la magistrada que dictara una resolución para apartarse "definitivamente del asunto" y remita las actuaciones al juzgado que corresponda según el citado acuerdo, que ahora se sabe que es el dirigido por Rey Bellot.

La decisión se produce después de que la magistrada invocara el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial tras las detenciones practicadas por la UCO, entre las que figuraba la del expresidente de la Diputación de Almería Javier Aureliano García, con el que la juez tiene un vínculo familiar lejano.

El caso Mascarillas tuvo su origen el 8 de abril de 2020, en pleno estado de alarma, con la adjudicación por emergencia un contrato de 2,03 millones de euros a Azor Corporate Ibérica para adquirir 500.000 mascarillas FFP2, 250.000 guantes y más de 10.000 trajes de protección.

En junio de 2021, la UCO detuvo al vicepresidente tercero de la Diputación, Óscar Liria, en el marco de la 'Operación Lúa', dirigida por un juzgado de Barcelona. El empresario Kilian López, adjudicatario del contrato, habría pactado presuntamente una comisión que la Guardia Civil cifró más tarde en 945.297 euros, de los que entre 200.000 y 400.000 habrían estado destinados a Liria.

En marzo de 2022, la investigación se trasladó del juzgado de Barcelona al Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, donde continúa abierta. Dentro de dicha causa, ya declaró como investigado el exvicepresidente segundo Fernando Giménez, detenido el pasado 18 de noviembre junto al expresidente Javier Aureliano García.

Los arrestos se produjeron en una segunda fase del caso Mascarillas, centrada en mordidas en adjudicaciones de obras públicas en la Diputación y el Ayuntamiento de Fines (Almería). El magistrado Rey Bellot asume ahora la totalidad de la investigación que comenzó hace más de cuatro años.