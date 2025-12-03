Más País insiste en que buscan reeditar Por Andalucía "tal y como está" ahora

La parlamentaria y portavoz adjunta de Por Andalucía, Esperanza Gómez, ha insistido en que las fuerzas que han decidido continuar con la actual coalición electoral buscan reeditarla "tal y como está" ahora, lo que incluye a Podemos, porque entiende que es lo que demanda el "momento histórico" actual.

Gómez, que también es co-coordinadora de Sumar en Andalucía, ha dicho en la rueda de prensa de su grupo parlamentario en la Cámara andaluza que la coalición se formó "no sin dificultades" porque entendían quienes la formaron que el "momento histórico" que se vivía exigía un "proyecto común" de la izquierda más allá del PSOE.

Y en ese sentido, ha señalado que ahora mismo esa "necesidad" es todavía "más acuciante" que en el momento en que se formó la coalición para las elecciones de 2022, dado cómo ha sido la legislatura del PP con mayoría absoluta.

"Las formaciones que integramos Por Andalucía seguimos pensando que este es el camino, los andaluces y las andaluzas nos lo están reclamando, y aquí seguimos. El que quiera seguir aquí o el que quiera unirse será más que bienvenido", ha afirmado la parlamentaria.

Esta respuesta de la co-coordinadora de Sumar llega después de que ayer el recientemente elegido candidato de Podemos a la Junta de Andalucía, Juan Antonio Delgado -que forma parte del grupo parlamentario de Por Andalucía en esta legislatura- dijera que escucharían en pro de la unidad de la izquierda solo a aquellas formaciones que fueran "valientes" y no "subalternas del PSOE".

Y exigió igualmente no replicar el "modelo de Sumar" en el Congreso de los Diputados en las elecciones autonómicas de Andalucía, sino el modelo de Unidas Podemos, tanto en el primer gobierno de coalición de Pedro Sánchez como en Extremadura en estos momentos.