Andalucía y Marruecos estrechan lazos culturales con la inauguración de la Feria de Artesanía en Sevilla

Las consejeras de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, y de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, han participado este lunes, en Sevilla, en la inauguración de la Feria de Artesanía de Marruecos, que se está celebrando en la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo hasta el próximo viernes, 21 de noviembre.

La muestra forma parte de la iniciativa 'We Love Morocco' y constituye la primera gran acción derivada del Memorando de Entendimiento firmado entre el Ministerio de Artesanía y de la Economía Social y Solidaria del Reino de Marruecos y la Fundación Tres Culturas, según ha destacado la Junta en un comunicado.

El objetivo de esta iniciativa es impulsar la cooperación cultural y difundir el talento de los maestros artesanos marroquíes, así como estrechar los lazos entre Andalucía y Marruecos.

La feria ofrece una selección de piezas que reflejan la diversidad cultural y regional del país, entre las que se incluyen trabajos de alta costura, alfombras, talla en madera de tuya, tapices, artesanía decorativa, vestimenta tradicional y diseño contemporáneo.

El acto inaugural ha estado presidido por los copresidentes de la Fundación Tres Culturas, André Azoulay y Patricia del Pozo, junto al secretario de Estado de Artesanía del Reino de Marruecos, Lahcen Essaâdi, y ha reunido a representantes institucionales y del ámbito artesanal de ambos territorios.