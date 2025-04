Arrojan carne y embutido de cerdo a la fachada de la mezquita de Puerto Real (Cádiz)

La casa que la comunidad musulmana de Puerto Real (Cádiz) utiliza como mezquita ha amanecido este domingo repleta de carne, vísceras y embutido de cerdo, un ataque que según la Asociación Proderechos Humanos de Andalucía (APDHA) se repite constantemente en lo que considera un acto "islamófobo, racista y procedente de la ultraderecha".

Según ha denunciado dicha entidad en un comunicado, en las últimas semanas se han visto pintadas con símbolos fascistas en numerosas zonas de la ciudad, se destrozó la pancarta sobre el 8 de marzo del Ateneo Republicano, aparecieron pintadas racistas contra "los moros" y se arrancaron carteles que anunciaban un acto del coordinador general de IU, Antonio Maíllo, y los del Ateneo Republicano para anunciar la conmemoración del aniversario de la Segunda República mañana lunes, 14 de abril.

"El último y despreciable acto vandálico ha sido arrojar vísceras y restos de cerdo a la puerta de la casa que usan como mezquita las personas de religión musulmana de Puerto Real", ha lamentado la Asociación, que ha convocado una concentración el próximo martes, a las 19:00 horas, en la calle Amapola para denunciar la gravedad de estos ataques.

"Nuestra democracia se basa en los derechos humanos, en la convivencia y el respeto por las ideas diferentes, en la igualdad y no discriminación, en la libertad de expresión, y así viene recogido en la Constitución", ha subrayado el colectivo, que llama a las organizaciones y a la ciudadanía de Puerto Real a participar en la concentración para "no permanecer impasibles ante estos actos vandálicos de carácter antidemocrático y racista".