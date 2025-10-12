Aviso amarillo por oleaje este domingo en la costa almeriense

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene previsto mantener activado desde las 20,00 horas de este sábado, 11 de octubre, y durante toda la jornada de este domingo, día 12, aviso de nivel amarillo por fenómenos costeros en la provincia de Almería. Según se detalla en la página web de la Aemet, consultada por Europa Press, el aviso de nivel amarillo afectará a las costas del Poniente, el Levante y la capital almeriense hasta las 23,59 horas de este domingo.

En la zona de Poniente y Almería capital se prevé que sople viento del nordeste en rachas de 50 a 60 kilómetros por hora con fuerza 7, así como que se registren olas de dos a tres metros de altura.

También en el área de Cabo de Gata, en el Levante almeriense, la agencia de meteorología pronostica viento del nordeste de 50 a 60 kilómetros por hora con fuerza siete, y olas de dos a tres metros.