Billetes de tren Andalucía - Madrid a menos de 25 euros disponibles hasta este jueves

Ouigo ha vuelto a lanzar su promoción 'Pink Days', a través de la que ha puesto a disposición de los viajeros el 80 % de sus billetes a menos de 25 euros en las líneas que conectan Madrid con Andalucía y con Levante, ha informado este lunes la operadora ferroviaria de bajo coste francesa.

Los usuarios pueden adquirir sus billetes a precios fijos de 9, 15, 19 y 25 euros desde este martes 23 de septiembre y hasta el jueves 25 del mismo mes, ha indicado Ouigo en un comunicado.

Los viajeros podrán disfrutar de sus billetes rebajados entre el mismo 23 de septiembre y el 30 de noviembre en las líneas entre Madrid y Andalucía (Sevilla, Málaga y Córdoba) y entre Madrid y Levante (Valencia, Murcia, Alicante, Elche, Albacete y Cuenca).

Más allá de esta promoción, Ouigo ofrece una tarifa habitual desde 9 euros para adultos, además de tarifa fija de 7 euros para niños de entre 4 y 13 años y gratuita para aquellos entre 0 y 3 años.

Ouigo, que opera con trenes de 509 plazas distribuidas en dos niveles y que cuando se utiliza un servicio de trenes dobles, esta capacidad se duplica, alcanzando las 1.018, ha transportado desde su entrada en el mercado español en 2021 a cerca de 20 millones de viajeros.