Seis detenidos en Chiclana (Cádiz) al caer una red de narcotraficantes

La Guardia Civil ha desarticulado en Chiclana (Cádiz) una organización criminal dedicada a la distribución de drogas al menudeo, una red que utilizaba varias viviendas de la localidad para la ocultación, preparación y venta de estupefacientes, en una operación en la que ha habido seis detenidos.

La investigación, según ha indicado la Guardia Civil en un comunicado, se ha desarrollado durante tres meses por el Área de Investigación de la Guardia Civil de Chiclana, y ha culminado con la detención de seis personas, de las que cuatro han ingresado en prisión provisional, y con la desarticulación de cinco puntos de venta de droga que operaban en la misma calle, donde se había detectado un trasiego constante de toxicómanos durante todo el día.

El líder de la organización, que atribuía los roles a los distintos integrantes, controlaba los puntos de venta y decidía en qué vivienda se realizaba cada transacción en función de la disponibilidad de sustancias, además de ocultar parte del estupefaciente en una finca cercana a su domicilio para ir distribuyéndolo según las necesidades.

La explotación de la operación se llevó a cabo el 11 de septiembre con registros simultáneos en los cinco inmuebles, autorizados judicialmente, y con la presencia de Letrados de la Administración de Justicia, en los que se han intervenido 700 gramos de cocaína en roca, 1.236 gramos de hachís, 9.425 euros en efectivo, joyas, varios teléfonos móviles, balanzas de precisión, útiles para la preparación de dosis y tres armas largas de fuego.

Los investigadores han destacado que las viviendas estaban situadas estratégicamente en la misma calle, lo que permitía diversificar los riesgos de una intervención policial y mantener la actividad ilícita en caso de que alguno de los domicilios fuera desactivado.

Los seis arrestados han sido puestos a disposición judicial como presuntos autores de delitos contra la salud pública y de pertenencia a organización criminal, mientras que la Guardia Civil ha dado por desmantelada la red que abastecía a numerosos consumidores de la localidad.