Borbolla: "La debilidad del PSOE-A no es sólo electoral" y no se "arregla con quitar" al líder

El expresidente de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla ha asegurado este lunes de que la "debilidad" del PSOE-A "no es sólo electoral, sino de propuesta" y ha advertido de que "no se arregla simplemente con quitar" al líder, sino que exige "trabajar juntos pensando en serio lo que hay que proponer en Andalucía".

Borbolla se ha pronunciado de este modo en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, al ser preguntado por si considera que el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, debe dar un paso al lado ante el próximo Congreso Regional, que se celebrará los días 22 y 23 de febrero en Granada con votación previa en primarias el 1 de febrero si se proclama más de un candidato a la Secretaría General.

"Los pasos al lado los tiene que dar cada uno dependiendo de sí mismo y de su capacidad de juzgar la situación en la que se encuentra. Yo no voy a recomendarle a nadie que dé un paso atrás o adelante. Lo que sí creo es que en el PSOE-A ahora mismo hay una situación de debilidad, pero no sólo electoral, sino de propuesta que no se soluciona cambiando simplemente a una persona", ha asegurado.

En su opinión, "lo mejor sería pensar en serio entre todos juntos lo que hay que proponer en Andalucía y trabajar juntos para proponerlo. Y si a ti te toca ser el primero y a ti te toca ser el segundo, pues tú aceptas ser el primero y el otro el segundo. Pero aquí parece que lo que se trata es simplemente de quitar al primero y con eso no se arregla absolutamente nada".

Borbolla, que no ha asistido al Congreso Federal del PSOE pese a haber sido invitado, ha asegurado que le parece "lógica" la ovación con la que fueron recibidos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán en la apertura del cónclave tras la anulación de sus condenas por el caso ERE por parte del Tribunal Constitucional (TC).

"Me parece muy bien que haya pasado. Supuse que pasaría porque es lógico que una organización que se ha visto puesta gravemente en cuestión, básicamente en la figura de dos personas, y se vive en una nueva época, me parece lógico que se convoque a las personas que sufrieron esas circunstancias. Había apostado a que pasaría", ha subrayado.

SUSANA DÍAZ, UNA MUJER "VALIOSA" Y CON "SOLIDEZ"

Cuestionado por si considera que Susana Díaz debería volver a dar la batalla en el PSOE-A, Borbolla ha defendido que es una mujer "valiosa" y con "solidez" que se ha "formado, endurecido y enriquecido profundizando en conocimientos y en fuentes de información", aunque también se le podría aplicar el refrán de que "segundas partes nunca fueron buenas".

En cualquier caso, ha lamentado que el PSOE-A vive una situación de "crispación interna de pandillas y grupúsculos que salen y firman manifiestos" que se limitan a "jugar a las casitas, entre otras cosas porque en la mayoría de los manifiestos hay un montón de familiares del encabezador del manifiesto".

La "cuadratura del círculo" en financiación: "O pacto con ERC u otra cosa"

El expresidente también ha criticado que el Congreso Federal del PSOE haya intentado "hacer la cuadratura del círculo" en materia de financiación autonómica buscando una fórmula que haga compatible el acuerdo sobre la financiación singular para Cataluña y una negociación multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

"O se respeta lo negociado con ERC o esta historia se ha acabado y vamos a hacer otra cosa, pero las dos cosas al mismo tiempo no se pueden hacer", ha advertido Borbolla durante una entrevista en Canal Sur Televisión en la que ha considerado incompatible "una negociación multilateral y una negociación bilateral basada en la ordinalidad que quiere decir que las comunidades de más alto nivel de renta tienen que aparecer permanentemente, sea cual sea el reparto, como las primeras".

En este sentido, ha asegurado que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "debe tener una especie de varita mágica, como una brujita que va arreglando los distintos asuntos", pero ha advertido de que "la varita es para los cuentos de hadas y para que salga bien la narración, pero no para que salga bien el resultado de lo que uno quiere hacer". "Muchas cuentas y muchos cuentos", ha subrayado.

Preguntado por si volvería a votar a Pedro Sánchez si se presenta como candidato a las próximas elecciones generales, Borbolla ha asegurado que se "inclina a pensar que no" y ha señalado que no se atreve a vaticinar si llegará a la próxima cita con las urnas porque "su audacia, en términos positivos, o el desahogo, en términos menos positivos, es extraordinaria y es capaz de afrontar con un pasmo extraordinario.

A su juicio, "el problema del PSOE, más que de regeneración, es tener un proyecto para España, no de cambiar unos cuantos nombres ni de generar corrientes críticas" porque ahora "las decisiones se van tomando de día en día, dependiendo de la hora y de con quién se hable y en esas circunstancias no es posible darle confianza a un país".

"Un país tiene que saber hacia dónde va y no estar como un saltimbanqui entre una posición y otra dependiendo de quién sea el interlocutor y dependiendo de cuántos votos se necesiten para seguir en el machito", ha concluido.