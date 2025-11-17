A la espera de sentencia
El tiempo
La borrasca Claudia continúa en esta provincia andaluza
Se podrán acumular precipitaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en doce horas
La borrasca 'Claudia', cuyo paso por Andalucía ha dejado desde el jueves un total de 1.400 incidencias, abandonará este lunes la mayoría de las provincias andaluzas a excepción de Cádiz, que mantendrá aviso amarillo por lluvias en algunas zonas. Según ha reflejado la página web oficial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), consultada por Europa Press, el litoral gaditano y el Estrecho mantendrán desde la medianoche hasta las 21,00 horas del lunes, 17 de noviembre, aviso amarillo por acumulación de precipitaciones de quince litros por metro cuadrado en una hora, con posibilidad de ir acompañadas de tormentas.
Asimismo, el Estrecho podrá acumular precipitaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en doce horas, en el mismo tramo horario. El resto de provincias no han registrado avisos. Cabe enmarcar que, según ha informado este domingo el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, a pesar de haber superado las mil incidencias, Andalucía no ha registrado heridos ni fallecidos.
La lista de incidencias está encabeza por la provincia de Huelva con 392 incidencias atendidas, seguida de Sevilla con 380; Córdoba con 268, siendo estas las tres provincias más afectadas. Asimismo, Cádiz ha registrado 181 incidencias y Málaga un total de 82; Jaén con 66 y Granada con 31.
✕
Accede a tu cuenta para comentar