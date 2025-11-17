Muere tras circular en sentido contrario por la A-7 y chocar con un camión en Almería

Un conductor de 39 años de edad que circulaba en sentido contrario por la A-7 ha fallecido en la madrugada de este lunes 17 de noviembre tras colisionar con un turismo a la altura de la localidad de Huércal de Almería, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía. Varias llamadas recibidas desde minutos antes de las 04.00 horas alertaban de una colisión frontal entre un camión y un turismo que circulaba en sentido contrario a la altura del kilómetro 781 en el que había una persona gravemente herida que estaba atrapada.

Acto seguido se activó de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que ha movilizado una UVI móvil; Guardia Civil de Tráfico; Bomberos del Consorcio del Poniente y de Almería; Policía Local de Huércal de Almería y mantenimiento de la vía. A su llegada al lugar del siniestro los servicios sanitarios nada pudieron hacer por salvar la vida de la víctima, que tuvo que ser rescatada por los bomberos del interior del vehículo siniestrado.

El accidente ha provocado el cierre del carril izquierdo en el kilómetro 781, en sentido creciente, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT).