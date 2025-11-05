Cierre de parques en varios municipios de Cádiz y del Zoo de Jerez por los avisos por tormentas

Las fuertes rachas de viento y las lluvias y tormentas que se esperan este miércoles en la provincia de Cádiz, con aviso amarillo y naranja según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ha obligado a varios ayuntamientos, como los de Cádiz y San Fernando, a decretar desde por la mañana el cierre de parques e instalaciones deportivas, así como del Zoo de Jerez de la Frontera.

Según la información recabada por Europa Press, el Ayuntamiento de Jerez ha procedido al cierre de instalaciones deportivas al aire libre, el Zoobotánico, parques y el cementerio por las fuertes rachas de viento, rogando a la ciudadanía en un mensaje en sus redes sociales que "extremen las precauciones y la prudencia".

En la capital, su ayuntamiento también ha ordenado el cierre preventivo del Parque Genovés, señalando además que a partir de las 15,00 horas se procederá a la clausura de las instalaciones deportivas al aire libre de la ciudad ante el aviso naranja previsto a partir de esa hora.

Debido a la alerta naranja por lluvias y tormentas, en San Fernando los parques están cerrados durante todo el día y las actividades deportivas no se permitirán en los pabellones municipales desde las 16,00 horas para prevenir daños personales. Además, desde el Ayuntamiento han lanzado avisos en sus redes sociales con recomendaciones a la población, como evitar desplazamientos que no sean "estrictamente necesarios", no bajar a sótanos o plantas de edificios inundados, ni atravesar tramos anegados de agua a pie o en vehículos.

Por su parte, la Universidad de Cádiz mantiene la actividad lectiva habitual, aunque siguiendo la evolución de la situación para aplicar posibles cambios "con la mayor celeridad posible", como ha comunicado en sus redes.

En la provincia gaditana la lluvia pondrán en alerta naranja a todas sus comarcas --el litoral, Grazalema, la campiña y el Estrecho-- desde las 16,00 horas hasta las 22,00 horas de este miércoles, donde se espera una acumulación de agua de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.

El viento de componente sur también soplará en estas comarcas, excepto en El Estrecho, activando el aviso desde las 15,00 horas hasta las 22,00 horas, con rachas de hasta 70 kilómetros. Además, en el litoral -única zona de la provincia con aviso naranja por tormentas, mientras que El Estrecho permanecerá en nivel amarillo- no se descarta la formación de tormentas con intenso aparato eléctrico, acompañadas de granizo de gran tamaño e incluso la posible aparición de tornados.