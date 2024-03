Dos detenidos por increpar a los guardias civiles en el cuartel de Barbate

La Guardia Civil ha detenido a dos de las personas que ayer se dirigieron al cuartel de la Guardia Civil de Barbate (Cádiz) para increpar a los agentes después de que una patrulla diera el alto a varios de ellos cuando circulaban a gran velocidad por el casco urbano de Vejer de la Frontera.

Fuentes de la investigación han informado a Efe de estas detenciones, practicadas en el marco de una operación en la que participan un centenar de guardias civiles y en la que se pretende detener a más personas.

Se trata de la respuesta de la Guardia Civil a los incidentes ocurridos en la tarde de ayer, cuando una veintena de personas se congregó frente a las dependencias de cuartel de Barbate y varios de ellos, hermanos miembros de un mismo clan, comenzaron a increpar a los agentes.

Esos hechos ocurrieron sobre las 18.15 horas, 45 minutos después de que la patrulla diera el alto a un vehículo ocupado por cuatro hombres, a los que hizo bajar del coche.

Uno de ellos volvió al vehículo, lo arrancó y estuvo a punto de arrollar a uno de los agentes con un fuerte acelerón.

Después de que se les recriminara esa actitud, según explicó Interior, los cuatro sujetos comenzaron a increpar a los agentes y 45 minutos después se produjo la aglomeración de personas frente al cuartel.

Dos de los implicados en los hechos anteriores; dos hermanos, junto con otro hermano y otra hermana, fueron los que comenzaron a increpar a los agentes allí presentes.

Todos ellos pertenecen a una familia conocida de la zona, tienen numerosos antecedentes policiales por delitos de tráficos de drogas, lesiones, amenazas, contra la seguridad vial y contra el patrimonio, entre otros.

Interior recalcó en la noche de ayer que no se produjo ningún asalto al cuartel, como previamente había difundido la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de esa provincia.

De acuerdo con la versión que ha facilitado AUGC los individuos amenazaron de muerte diciendo "os tenía que pasar como a los del puerto", en alusión a los dos guardias civiles muertos tras ser arrollados por una narcolancha en el puerto de la localidad gaditana.

De su lado, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha pedido al Ministerio del Interior una "reacción ya" ante la situación de "máxima preocupación" en Barbate (Cádiz) o Almería por las actividades del narcotráfico.

En declaraciones a los periodistas antes de inaugurar en Córdoba las II Jornadas Técnicas de Equipos Gubernativos y Veterinarios de Andalucía, Sanz se ha referido a los incidentes registrados este martes frente al cuartel de la Guardia Civil en Barbate (Cádiz) y ha considerado que existe una "falta de reacción del Gobierno" en este asunto.

Sanz ha señalado que, tras casi un mes del suceso en Barbate en el que murieron dos guardias civiles arrollados por una narcolancha, se ha "echado de menos algo de más compromiso y humanidad por parte de un ministro", en referencia al de Interior, Fernando Grande Marlaska, quien "no ha ido a Barbate a apoyar a los guardias civiles".

"Lo peor es que llevamos un mes y no ha habido reacción. Ni hay más apoyo con medios a los guardias civiles y a la policía. No hay cambios legales, no hay iniciativas judiciales, no hay nada", ha denunciado Sanz, quien ha alertado de que las zonas afectadas están soportando una situación donde "el riesgo de perder la autoridad y el Estado de derecho es muy alto".

Ha añadido que el problema del narcotráfico en Andalucía va "mucho más allá" del estrecho de Gibraltar, la situación de la provincia de Cádiz o el río Guadalquivir, por lo que ha insistido en que es necesaria una "reacción ya" por parte del Ministerio de Interior.

Ha reiterado la petición de declarar a la provincia de Cádiz como "zona de especial singularidad" que conlleve un "incremento de medios personales y técnicos" para que la Guardia Civil pueda luchar contra el narcotráfico "en condiciones dignas y adecuadas".

Finalmente, también ha instado al Ministerio a que "reconozca la labor de los cuerpos policiales como una profesión de riesgo".