El PSOE andaluz ante la paradoja del espejo

Los elefantes, como los grandes simios y algunos delfines, pueden reconocerse ante el espejo, lo que demuestra un nivel de autoconciencia del que carece la mayoría de los seres. El PSOE andaluz se enfrentó en el último Pleno antes de las vacaciones de los diputados a la paradoja del espejo. Los socialistas rechazaron la PNL del PP-A sobre «injusticias y agravios con Andalucía por parte del gobierno de España en todo lo referido al sistema de financiación autonómica» –que salió adelante sin los partidos de izquierda– y tendrán que posicionarse sobre la misma propuesta del PSOE de Asturias contra el cupo catalán. El presidente, Juanma Moreno, en una jornada marcada por la reivindicación de madres de niños en cuidados paliativos, las normas para invitados y la veracidad de los CV – el PSOE-A anunció una iniciativa para «impedir» que parlamentarios los «engorden falsamente»–, definió la postura de los socialistas como «quedarse como los últimos del Titanic, tocando el violín» antes del hundimiento del transatlántico emblemático en su apoyo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «por tierra, mar y aire» y aunque cometa «una barbaridad para Andalucía» como, en su opinión, es el «cupo» o la financiación singular acordada con la Generalitat catalana.

Moreno citó a Montero cuando era consejera: «No caben modelos bilaterales porque todos bebemos de la misma fuente y comemos de la misma tarta». Moreno aludió también a la postura del presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, o el PSOE en el Principado de Asturias, donde los socialistas han votado «junto con PP y Podemos en contra de ese cupo independentista» que, por otra parte, «el PSOE de Extremadura ha dicho que es inaceptable», señaló Moreno. El portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, señaló que el PP copiará esa proposición y la traerá al Pleno. El PSOE se someterá de nuevo ante el espejo.

El presidente de la Junta señaló a la portavoz socialista que «incluso en su propio grupo hay diputados que piensan exactamente lo mismo que nosotros, que es inaceptable» dicho cupo. «Lo van a apoyar (a Pedro Sánchez) aunque haga una barbaridad en contra de Andalucía, como es el cupo independentista, aunque rompa un principio fundamental del Estado que es la solidaridad, la igualdad y la redistribución de riqueza», señaló Moreno a la portavoz del Grupo Socialista María Márquez, quien achacó al presidente andaluz vivir «en una burbuja», estar «endiosado», denunciar un «falso agravio» a Andalucía y tener una «doble vara de medir».

El popular Toni Martín fue más allá y señaló que Montero es «la candidata de Junts» en Andalucía. «Pese a esa estrategia de sumisión y de fango que emplean constantemente, no hay encuesta que no diga que el Partido Socialista se despeña en un abismo desconocido en sus 140 años de historia. Y siguen, y siguen, y siguen, y siguen. Y yo lamento decir que están ustedes peleando en este momento, no por ganar las elecciones en Andalucía, ya están peleando por quedar segundos y no terceros. Y eso me parece dramático para un partido como el suyo», apuntó. «Con este panorama, yo dudo sinceramente, señor presidente, que la señora Montero acabe siendo la candidata de la Junta», dijo Martín, que recomendó al PSOE que «cada vez que hablen de la sanidad pública, de la dependencia o del empleo, acuérdense de los 6.000 millones que nos cuesta este absoluto misil que nos han lanzado Montero y Sánchez, que se llama cupo separatista».