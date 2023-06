La Línea de la Concepción y su influencia en el "Ulises" de Joyce

Casi al final del "Ulises" Joyce recoge una corrida de toros en La Línea de la Concepción. En el municipio gaditano existe un pub irlandés llamado Molly Bloom, situado en la Plaza Vieja. La web oficial de Turismo de Irlanda sitúa a La Línea junto a Madrid, Zaragoza, Pamplona o Lugo, como ciudades que rinden homenaje al "Ulises" de Joyce, con una propuesta de animación “que permite pasear por las calles del Dublín de 1904”. La página ofical de Turismo de Irlanda, “Tourism Ireland”, realiza balance de las actividades previstas en cada una de estas ciudades con motivo del Bloomsday, desde Madrid donde caras conocidas como Christina Rosenvinge o Joaquín Reyes darán vida a la gran obra joyceana a través de una ruta que recorrerá la capital, hasta otras ciudades españolas, entre ellas el municipio gaditano.

Según informó el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, entre los días 16 y 18 de junio se celebrará en la ciudad la segunda edición del Bloomsday, en homenaje a la obra Ulises, de James Joyce, "una de las más influyentes de la literatura universal y en la que aparece La Línea de la Concepción en algunos de sus pasajes".

La presentación del evento tuvo lugar con la presencia de alcalde en funciones, Juan Franco; los concejales de Mercados y Comercio, Cultura y Turismo, Alejandro Azuaga, Encarni Sanchez y Mercedes Atanet, respectivamente, y el responsable de la promotora Birra&Art, José Miguel Macias. En su intervención, el alcalde recordó que la novela versa sobre un día en la vida del personaje Leopold Bloom en Dublín, un 16 de junio de 1904, y destacó la personalidad de una de las protagonistas, Molly Bloom, de origen gibraltareño, y de su madre, natural de La Línea de la Concepción, con la aparición de pasajes ambientados en la ciudad en lugares como lo que pudiera ser el Mercado y la plaza de toros, además del deseo del protagonista, Leopold Bloom, por visitar el municipio.

Franco subrayó, de paso, la renovación llevada a cabo en la Plaza de Toros, por un importe cercano a los 3 millones de euros, y en su entorno, con el proyecto de “Ciudad Amable”, recordando el éxito que supuso la celebración de la primera edición el pasado año, así como el salto de calidad que se dará en esta ocasión en todo lo relacionado con la organización.

El regidor señaló que el objetivo es contar con dos días completos con distintas actividades culturales, lúdicas y festivas, así como la consolidación del evento en el calendario anual del municipio, que además contará con un verano de eventos, desde la Noche de San Juan, a los conciertos de Niña Pastori o David Bisbal y otra serie de espectáculos en los que ya se trabaja desde la delegación municipal de Fiestas.

Las jornadas del Bloomsday se presentaron en la pasada edición de Fitur y desde el Ayuntamiento se espera la visita a La Línea de la Concepción de personas llegadas desde diferentes puntos de la comarca y Gibraltar.

Presentación de las jornadas Ayuntamiento de La Línea

El concejal y delegado municipal de Mercados y Comercio en funciones, Alejandro Azuaga, agradeció la implicación de la promotora Birra&Art y de la Asociación Linense de Autónomos de Hostelería (Alaho), desde la que una decena de establecimientos se han sumado a esta iniciativa y presentarán tapas alusivas al evento.

Por su parte, Encarni Sánchez resaltó las lecturas de pasajes del "Ulises" que se llevarán a cabo tanto en la biblioteca como en la librería Ares.

La concejal de Turismo subrayó la relevancia del evento, “que el pasado año comenzó como algo novedoso y en esta ocasión surge como un proyecto muy ambicioso”. También confirmó que se han puesto en contacto con su delegación desde Dublín para solicitar información sobre las actividades previstas, “lo que es una muestra de la repercusión que está teniendo tanto dentro como fuera de nuestras fronteras”.

Finalmente, José Miguel Macías, en representación de la promotora encargada de la organización, destacó que durante los días de la feria se contará tanto con actividades en diferentes ámbitos, cerveza irlandesa y de otros tipos, además de conciertos y gastronomía muy variada.

El programa incluye las siguientes iniciativas:

Viernes, 16 de junio:

10.00 horas: Desayuno típico irlandés en la cafetería Modelo, con los personajes de la novela.

11.30 y 12.30 horas: lectura de pasajes de la novela, en los que se cita a La Línea de la Concepción, tanto en la biblioteca municipal José Riquelme como en la Librería Ares.

Con posterioridad, los personajes pasearán por las calles del centro de la ciudad.

19.00 horas: Inauguración de la feria en la Plaza El Arenal

20.00 horas: Concierto de “Enrockados”.

Sábado, 17 de junio:

12.30 horas: Pasacalles por el centro de la ciudad de una banda de gaiteros irlandeses y un grupo de danza celta.

14.00 horas: Actuación de la banda de gaiteros “Sur Pipes Band” en la Plaza El Arenal.

15.00 horas: Actuación de “Celtics Dancers”

20.00 horas: Actuación de Línea Pop

22.00 horas: Concierto de All in One.

Domingo, 18 de junio

18.00 horas; Concierto de Thirfty Malone en la Plaza El Arenal y Clausura, con entrada gratuita.