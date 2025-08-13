Muere una bañista de 70 años en la playa de la Cachucha de Puerto Real, segundo caso en un día

Una bañista de unos 70 años ha fallecido este pasado martes 12 de agosto en la playa de la Cachucha de Puerto Real, siendo la segunda que se produce en un día en la provincia de Cádiz tras la registrada esa misma mañana en la playa de las Tres Piedras de Chipiona.

Según ha informado el 112, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, a las 16,45 horas el 112 recibió varias llamadas de socorro que alertaban de dos mujeres a las que habían sacado del agua con síntomas de ahogamiento y a las que estaban realizando las técnicas de reanimación cardiopulmonar en los módulos de socorristas.

Ante este aviso, el 112 activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Nacional y a la Policía Local, además de un equipo médico y una Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU).

Una de las bañistas falleció, según ha confirmado al 112 la Policía Nacional, mientras que la otra, también de la misma edad, fue evacuada por los servicios sanitarios a la UCI del Hospital Puerta del Mar.

Este fallecimiento ha sido el segundo que se ha producido en un día en la provincia de Cádiz, después de que horas antes, en torno a las 10,30 horas, se alertase de una persona que estaba flotando en el agua en la playa de Chipiona. Aunque se le realizaron las maniobras de reanimación, nada se pudo hacer por su vida.